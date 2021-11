Režim OTP sa začal bezproblémovo, zaočkovaných je 55 % zamestnancov

dnes 12:46 -

Príchody na pracoviská v košických oceliarňach U. S. Steel v rámci režimu OTP boli počas pondelkového striedania zmien bez problémov. "Tí, ktorí neboli zaočkovaní, predložili testy alebo doklady OTP," uviedol pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača.

"Oceňujeme disciplínu zamestnancov pri nástupe do práce, boli by sme však radi, ak by sa hlavne dvihla zaočkovanosť, tá stále nie je na úrovni, ktorá by zaručovala kolektívnu imunitu. V týchto dňoch máme informáciu o približne 55 percentách zaočkovaných zamestnancov," konštatoval hovorca.

Od pondelka môžu vstúpiť na pracovisko zamestnávateľa iba zamestnanci, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, sú proti ochoreniu zaočkovaní alebo sa môžu preukázať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od odberu. Vyplýva to z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Kontroly podľa hutníckeho podniku prebiehali na jednotlivých pracoviskách a vykonávali ich priami nadriadení. Nijakým spôsobom to neovplyvnilo výrobu, keďže to robili počas obvyklých bezpečnostných päťminútoviek.

Zamestnanci U. S. Steel mali už počas minulého týždňa k dispozícii vo vstupnom areáli mobilné odberové miesto (MOM). "Prešli ním, samozrejme, aj všetci dodávatelia, ktorí v súčasnosti pracujú napríklad na plánovanej strednej oprave teplej valcovne. V priebehu víkendu sme na našom zamestnávateľskom MOM otestovali takmer 1000 zamestnancov. Predpokladáme, že sa naši zamestnanci dávali otestovať aj na iných odberových miestach," doplnil Bača.