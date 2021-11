3 úrovne FOMO: Tak toto si nesmiem nechať ujsť! 

Zdroj: awealthofcommonsense

Bohatí počas pandémie ešte viac zbohatli. V USA ide o najväčšiu sumu od začiatku uchovávania záznamov v 50-tych rokoch minulého storočia. Čisté imanie domácností sa po prvýkrát dostalo nad šesťnásobok HDP. Samozrejme, väčšina tohto bohatstva zostáva v rukách 10 % najbohatších. Zdá sa však, že táto koncentrácia bohatstva sa v týchto dňoch deje takou rýchlosťou, že to ešte viac prilieva olej do ohňa FOMO. Nikdy nebolo jednoduchšie vidieť, ako sa darí iným ľuďom, nech už je to v titulkoch denných aktualizácií správ o najbohatších ľuďoch na svete, alebo na sociálnych sieťach.



Na ilustráciu toho, nakoľko je súčasná situácie celkom odlišná, pokiaľ ide o sledovanie bohatstva, poslúžia tri úrovne FOMO –strachu z nevyužitej príležitosti, ako ich predstavil Ben Carlson, správca majetku v Ritholtz Wealth Management.



Úroveň 1: Dlhodobé FOMO

Altria, predtým Philip Morris, je jednou z najvýkonnejších akcií všetkých čias. Ak by ste investovali 10 000 dolárov na začiatku 70. rokov, dnes by ste mali až 254 miliónov dolárov! Neuveriteľné. Pointa tohto príbehu tkvie v tom, že väčšina tohto výnosu pochádza z reinvestovania dividend. Pozrite sa na rozdiel medzi výnosom bez reinvestície dividend a celkovým výnosom s reinvestovaní dividend. Tieto pravidelné hotovostné platby sú zdrojom zloženého výnosu.







Toto je druh FOMO, ktorý existuje len pri spätnom pohľade. V tom čase, v tomto prípade začiatkom 70-tych rokov, sa nedal vidieť dnešný výsledok. Bol to pomalý, nudný spôsob budovania kapitálu, výnosy boli v tomto časovom rámci smiešne. Vyrovnať sa s dlhodobým FOMO nie je až také ťažké, pretože si to vyžaduje čas, trpezlivosť, disciplínu ale aj stroj času, aby ste si mohli zahrať hru s názvom „čo by som dnes mal, ak by som vtedy investoval do...“



Úloha na zvládnutie úrovne 1: Potrebujem nájsť ďalší stroj na generovanie dividend.



Úroveň 2. IPO FOMO

Amazon je dokonalým príkladom spoločnosti, ktorej akcie by ste si želali kúpiť, keď vstúpila na burzu, a následne ich len tak držať. Desaťtisíc dolárov investovaných v roku 1997 má teraz hodnotu viac ako 17 miliónov dolárov. IPO FOMO je mimoriadne znervózňujúce, pretože je to ten druh investície, ktorý by ste chceli mať a pochváliť sa ním. Niečo v zmysle: „Vsadil som na Amazon dávno predtým, než sa stal hviezdou on-line nákupov. Vedel som, že Bezos urobí niečo špeciálne.“







Dnes sa to zdá byť úplne zrejmé, že Amazon sa stal jednou z najväčších a najúspešnejších spoločností na svete, ale keď sa pozrieme bližšie na obdobie rokov 2000 až 2005, v tom čase to rozhodne nebolo také jednoznačné.



IPO FOMO láka neustále hľadať ďalšiu veľkú vec v oblasti technológií. Chcete sa stať tým špičkovým investorom, ktorý uvidí sekulárne trendy ďaleko skôr ako ktokoľvek iný. To je dôvod, prečo investori neustále prenasledujú ďalšie horúce akcie alebo sektory. Večná nádej, že nájdeme ďalší IPO tiket tejto lotérie.



Úloha na zvládnutie úrovne 2: Potrebujem nájsť ďalšiu spoločnosť, ktorá zmení svet.



Úroveň 3. Zbohatnutie za jedinú noc FOMO

Súčasné FOMO je do určitej miery poháňané úspechom startupov, ale aj obrovským bohatstvom, ktoré sa vytvára v kryptomenách. Napríklad jednoročný graf Solana, potenciálneho dlhodobého rivala pre Ethereum. Len sa na to pozrite, rast o viac než 17 000 % za 12 mesiacov, tomu sa nedá inak povedať, len dychberúci graf.







A keď už hovoríme o úchvatnom výkone, ďalším príkladom je meme token Shiba Inu. Zverejnená štatistika by nás mohla prinútiť prehodnotiť všetko, čo sme sa kedy naučili o financiách. Niekto premenil 8 000 dolárov na takmer 6 miliárd dolárov „investíciou“ do meme mince psa, ktorá je derivátom inej psie meme mince. Stačilo na to niečo vyše roka. Teraz chce každý túži objaviť ďalšiu Shibu alebo Doge alebo čokoľvek iné, čo sa za posledné 3 týždne narástlo o milión percent.



Úloha na zvládnutie úrovne 3: Stane sa zo mňa shitcoinový milionár.



Nedá sa predpokladať, že by sa dalo zarobiť toľko peňazí za tak krátky čas. FOMO z tohto cyklu zasiahne naše ľudské mozgy spôsobom, ktorý v súčasnosti pravdepodobne ani nedokážeme pochopiť. Obrovské množstvo bohatstva, ktoré v posledných rokoch vytvorili najmä mladí ľudia, bude mať v nasledujúcich rokoch určite nejaké bizarné nezamýšľané dôsledky.