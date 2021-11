České firmy kritizujú krok ČNB, podľa malých podnikov bolo rozhodnutie arogantné

dnes 14:01 -

Rozhodnutie Českej národnej banky (ČNB) v tomto týždni, ktorá na zrýchľujúcu sa infláciu reagovala zvýšením úrokovej sadzby o 1,25 percentuálneho bodu na 2,75 %, sa nepáči podnikateľom a exportérom. V kombinácii s dôsledkami pandémie nového koronavírusu to považujú za krok, ktorý im v už aj tak ťažkom období situáciu iba zhorší. Informoval o tom server novinky.cz.

Podľa prezidenta českej Hospodárskej komory Vladimíra Dlouhého by bolo lepšie, keby ČNB zvolila postupné, nie skokové zvyšovanie sadzieb. "Zvolený variant bude mať pre podnikateľov tvrdé dôsledky, pretože musia riešiť dôsledky pandémie a vládnych obmedzení, napätie na trhu práce aj v dodávateľských reťazcoch. Zdražia úvery v situácii, keď množstvo firiem vyčerpalo svoje finančné rezervy, keď boli nútené zatvoriť svoje prevádzky a teraz potrebujú kapitál," povedal Dlouhý.

Krok centrálnej banky nepríjemne prekvapil aj Asociáciu malých a stredných podnikov a živnostníkov (AMSP) ČR. Tá vníma zvýšenie sadzieb ako "zbytočnú ranu pod pás pre podnikavých ľudí".

"ČNB tak urobila bezohľadne, arogantne a unáhlene. Myslí si, že drahé úvery a hypotéky znížia cenu energie a ostatných vstupných materiálov. Prvé reakcie z firiem, ktoré sú členmi AMSP ČR, však jasne naznačujú, že je to plané očakávanie," uviedla generálna riaditeľka asociácie Eva Svobodová.

Výrazné zvýšenie úrokových sadzieb sa nepáči ani Asociácii exportérov, podľa ktorej to zrýchľujúcu sa infláciu neskrotí. Vedľajším efektom zvýšenia sadzieb bude posilnenie sa kurzu koruny, čo poškodí exportné firmy a celú českú ekonomiku, uviedol podpredseda asociácie Otto Daněk. Ako dodal, infláciu dovezenú zvonka, ktorá je spôsobená rastom cien komponentov a surovín, ani infláciu spôsobenú drastickým rastom cien všetkých druhov energií a pohonných látok to neskrotí. Naopak, predpokladá, že vyššie sadzby sa negatívne premietnu do nákladov firiem používajúcich úvery.

Ako v tejto súvislosti uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, rastúci kurz koruny by mal postupne zlacniť dovoz, čo sa prejaví protiinflačne. Zároveň dodal, že "horizont menovej politiky ČNB predstavuje 12 až 18 mesiacov, takže centrálna banka je schopná ovplyvniť infláciu prevažne až v tomto období, teda najskôr na prelome rokov 2022 a 2023".