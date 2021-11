Kryptopodvod inšpirovaný Squid Game: Token sa obchoduje okolo nuly 

Zdroj: CNBC,cryptosvet

Keď sa Bernard dopočul o tokene pomenovanom podľa populárnej juhokórejskej sérii vysielanej na Netflixe, „Squid Game“, ktorá zaznamenáva životy dospelých s nedostatkom peňazí, ktorí hrajú v smrteľnom turnaji o veľký jackpot, rýchlo si otvoril Google, aby zistil, či je minca legálna. Čítal totiž rôzne články, z ktorých mnohé varovali pred investovaním do tohto projektu. Nakoniec sa rozhodol investovať svoje celoživotné úspory vo výške 28 000 dolárov.



„Poponáhľal som sa kúpiť tento token kvôli jedinej myšlienke, ktorá sa mi vryla do hlavy, že ‘Squid Game’ je teraz niečo veľmi, veľmi populárne a tak aj tento žetón musí byť teraz populárny,“ povedal Bernard, ktorý žije v Šanghaji pre CNBC.“Je to tragédia. Neviem, ako získať späť svoju stratu.” Ako priznal, podporuje ho jeho rodina, ale nevie ako zaplatí svoje účty. Bernard hovorí, že kvôli svojej stratenej investícii obrátil na FBI a regulátora SEC. Obrátil sa aj na tím stojaci za tokenom, ako aj na CoinMarketCap vlastnený Binance, ktorý mincu uviedol na svojej webovej stránke, pričom ale nikto „neprevzal zodpovednosť“ za jeho stratu.



Záznamy transakcií z BscScan ukazujú, že anonymní tvorcovia tokenu zinkasovali vo fondoch od investorov najmenej 3,4 milióna dolárov. Kryptoekosystém je plný takzvaných schém „rug pull“, v ktorých zakladatelia tokenov náhle opustia svoj projekt a vezmú si so sebou prostriedky investorov výmenou tokenu za hotovosť. “Squid Game Dev nechce pokračovať v prevádzke projektu, pretože sme deprimovaní z podvodníkov a sme zavalení stresom,” zverejnili vývojári Squid v pondelok na svojom kanáli Telegram, ktorý má teraz viac ako 89 000 členov. Biela kniha a webová stránka tokenu odvtedy zmizli, hoci archivované kópie jeho oficiálnej stránky a bielej knihy sú stále online. Twitter dočasne obmedzil účet z dôvodu „podozrivej aktivity“.



Bernard, ktorý hovorí, že má veľa skúseností s kryptomenami a počítačmi, pričom obviňuje médiá z jeho investície do SQUID. Nie je sám. Iní sa na Twitteri vyjadrili, že poskytnutie akejkoľvek podpory meme minciam, ako je táto, funguje ako implicitná podpora. “V tomto obchodnom priestore sa každý bude ponáhľať,” povedal Bernard, “a niekedy cítite, že vás ovládol strach že niečo zmeškáte.” Tento pocit je bežným medzi obchodníkmi s kryptomenami, ktorí investujú do altcoinov v počiatočnej fáze a túžia po šanci na veľkú a rýchlu návratnosť svojich investícií.



Saurabh Dubey sa o kryptomeny zaujíma od roku 2016. V súčasnosti pracuje pre účtovnú firmu v USA a vo voľnom čase pravidelne dennodenne obchoduje s novými altcoinmi. Každý deň tesne po polnoci sa pozerá na nové mince uvedené na CoinMarketCap a CoinGecko a snaží sa identifikovať trendy na základe grafov. Zvyčajne akceptuje stávku okolo 100 USD na mince, o ktorých si myslí, že sú sľubné v ich počiatočných pohyboch cien. Ako hovorí, výnosy z nedávnej úspešnej stávky na inú meme mincu použil na investovanie 250 dolárov do SQUID. Bolo to v čase, keď sa SQUID obchodoval za približne 4 centy, dávno predtým, ako sa začal všetok mediálny humbug. Dubey hovorí, že investoval do SQUID, pretože to bol token na druhom mieste v zozname naposledy uvedených mincí CoinMarketCap. “Zaujal ma, pretože už mal určitý objem a už mal nejaký zisk, a keď sa pozriete na graf, vidíte, že napodobňuje začiatok toho, ako začínal SafeMoon,” povedal Dubey s odkazom na altcoin uvedený na trh v marci, ktorý sa rýchlo zhodnotil a stále sa s ním obchoduje. Potom si však začal všímať všetky varovné signály.“Najväčším sifnálom bolo, že token nikdy nezaznamenal pokles,” vysvetlil pre televíziu CNBC. „Každá minca musí mať prepad, nie je možné, aby stúpala neustále päť dní...Jediné, čo vyzeralo ako pokles, bolo, keď zostala na rovnakej úrovni.“







Ďalším veľkým problémom bola úroveň zhodnocovania. „Keď dosiahla 1 dolár, povedal som si: ’Dobre, 20 násobok je rozumné. To sa môže stať.’ Keď sa dostala na 10 dolárov, vtedy som si už pomyslel, že niečo nebude v poriadku. Väčšina mincí, ktoré majú v skutočnosti za sebou produkt, je sotva schopná dosiahnuť tento bod,“ pokračoval Dubey a hneď uviedol ďalší varovný signál. Na LinkedIn nebolo možné nájsť žiadneho zo zakladateľov tokenu a webová stránka ako aj biela kniha boli plné pravopisných chýb.



V konečnom dôsledku Dubey obmedzil svoju expozíciu v tokene, ale investori ako Bernard, ktorí vsadili všetky svoje úspory na túto mincu, chcú, aby tvorcovia projektu niesli zodpovednosť. Bernard, ktorý aktívne oslovoval americké úrady, hovorí, že má zviazané ruky, aby podnikol ďalšie kroky, pretože nemôže podať hlásenie miestnej polícii. „V Číne nie je legálne obchodovať s kryptomenami,“ povedal Bernard pre CNBC. Kto je za straty zodpovedný? Obvykle sa v prípadoch, ako je tento, všetky oči obracajú na burzu, ktorá hostila predaj tokenu. Avšak v tomto prípade bol SQUID obchodovaný na PancakeSwap, čo je decentralizovaná burza, to znamená, že ktokoľvek môže na burzu zalistovať akýkoľvek token za predpokladu, že má na začiatok dosť peňazí.

Ako sa vyhnúť podvodom

Existuje niekoľko základných kontrolných mechanizmov, pomocou ktorých sa dá overiť a vyhnúť sa 99 % podvodov.

Je kód open source a dostupný cez github?

Bol projekt overený nezávislou treťou stranou?

Má web dobrú základnú gramatiku?

Toto sú niektoré základné požiadavky, ktoré by mal každý seriózny kryptoprojekt splniť. V prípadoch ako tento je kód neverejný a všetky interakcie sú možné iba prostredníctvom webovej stránky, ktorú je možné kedykoľvek stiahnuť.