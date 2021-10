Laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu ukázali, ako premeniť skutočný svet na svoje laboratórium

Zdroj: the conversation

Do 80-tych rokov minulého storočia boli experimenty v ekonomike neobvyklé. Väčšina ekonómov, ktorí pracovali na aplikovanej strane, vychádzala z údajov z prieskumov (ako je sčítanie ľudu) alebo z administratívnych zdrojov (napríklad sociálne zabezpečenie). Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia predovšetkým ekonómovia práce začali hlboko premýšľať o tom, ako lepšie odhadnúť účinky javov, ako je imigrácia alebo minimálna mzda. Podobným spôsobom, ako povedzme, farmaceutické spoločnosti testujú nový liek, to chceli urobiť spôsobom, ktorý by bral do úvahy ďalšie premenné, ktoré by mohli spôsobovať rovnaké účinky. Spolu s tým prišlo aj nové zameranie na údaje a meranie jednotlivcov a ich správania.



Nie je to náhoda, že Card (1983) a Angrist (1989) dokončili doktorandské štúdium na Princetone pod vedením Orleyho Ashenfeltera. Ashenfelter spolu s Cardom si vyslúžili značný kredit za posunutie ekonomiky práce a empirickej ekonomiky k napodobňovaniu tradičných vied.







Ekonómovia vedeli, že je problém pochopiť presný vzťah medzi dvoma ekonomickými premennými, povedzme medzi vzdelaním a mzdami. Len preto, že v priemere tí, ktorí majú vyššie vzdelanie, dosahujú aj vyššie platy, neznamená to, že vyššie platy sú spôsobené vyšším vzdelaním. S vyšším vzdelaním a vyššími mzdami môžu byť spojené aj ďalšie faktory, ako napríklad privilegované rodinné zázemie alebo lepšie vrodené schopnosti.



V teste na lieky môžete izolovať účinky lieku oproti iným potenciálnym účinkom prostredníctvom randomizovaného experimentu. Ľudí, ktorí sa zúčastňujú na skúške, rozdelíte náhodne do dvoch skupín, pričom liek dáte iba jednej a druhej placebo, pričom nikomu neprezradíte, čo užíva. Ashenfelter a Card videli potenciál urobiť niečo podobné v ekonomike pomocou „prírodných experimentov“, ktoré sú skutočnými ekonomickými javmi, ktoré sa vyskytujú iba niektorým ľuďom. Porovnaním dvoch skupín, v ktorých iba jedna zažila jav - náhodný -, by vedci získali jasnejší obraz o príčine a následku.





Dva z najvplyvnejších článkov Davida Carda využili na dosiahnutie efektu prírodné experimenty. V prvej , publikovanej v roku 1990 , skúmal, ako viac ako 120 000 migrantov, ktorí v období roku 1980 opustili prístav Mariel na Kube, ovplyvnilo miamský trh práce. Jednoduché porovnanie miezd a nezamestnanosti v Miami „pred a po“ by ignorovalo skutočnosť, že americká ekonomika v roku 1979 rástla a v roku 1981 padala z dôvodov, ktoré s týmito migrantmi nemali nič spoločné. Cardovou odpoveďou bolo analyzovať priemerné zmeny miezd a nezamestnanosti od konca sedemdesiatych do osemdesiatych rokov minulého storočia v Atlante, Houstone, Los Angeles a Tampe-Petrohrade.To poskytlo takzvaný „kontrafaktuálny výsledok“, teda to, čo by sa pravdepodobne stalo v Miami bez prílivu imigrantov. Odpočítaním tejto zmeny od zmeny výsledkov trhu práce v Miami bol Card (pravdepodobne) schopný vypočítať vplyv prílivu imigrantov na mzdy a nezamestnanosť v meste. Card pozoruhodne zistil, že tento príliv nemal prakticky žiaden vplyv na mzdy menej kvalifikovaných ne-Kubáncov v Miami a nezvyšoval nezamestnanosť ani medzi ľuďmi tmavej pleti, ani medzi Kubáncami. Tento výsledok bol pred 31 rokmi kontroverzný a kontroverzný je aj dnes, ale Cardov prístup zostáva veľmi vplyvný.Druhou z Cardových najdôležitejších prác bola spolupráca so zosnulým Alanom Kruegerom , Cardovým a Ashenfelterovým kolegom z Princetonu, ktorý tragicky zomrel vo veku 58 rokov v roku 2019. Táto práca z roku 1993 skúmala vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť a testovala myšlienku zo štandardných ekonomických teórií, že uloženie minimálnej mzdy by vo všeobecnosti malo mať negatívny vplyv na zamestnanosť.Vedomí si toho, že 1. apríla 1992 New Jersey zvýši svoju minimálnu mzdu zo 4,25 USD na 5,05 USD za hodinu, zhromaždili údaje z reštaurácií s rýchlym občerstvením v New Jersey, a ako kontrafaktuálneho z Pennsylvánie, pred a po zmene v Jersey. Odhalili, že zamestnanosť v New Jersey v reštauráciách rýchleho občerstvenia v porovnaní s Pensylvániou skutočne vzrástla, čo znamená, že zvýšenie minimálnej mzdy zvýšilo zamestnanosť.Josh Angrist je ďalším jedincom z úrodného prostredia v sekcii priemyselných vzťahov v Princetone v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Nobelova cena je za Angristovu prácu v ekonometrii , čo je aplikácia štatistických metód na vysvetlenie ekonomických javov. Ale rovnako dôležitá je aj jeho práca o ekonomike vzdelávania. Jeden z najvplyvnejších príspevkov Angrista je z roku 1991, práca s Alanom Kruegerom, ktorý by sa nepochybne podelil o túto cenu, keby bol ešte nažive.Angrist a Krueger sa snažili odhaliť vplyv školskej dochádzky na zárobky a museli zohľadniť ďalšie faktory, ako napríklad vrodenú schopnosť jednotlivca alebo jeho rodinné zázemie. Môžu byť v korelácii s úrovňou školskej dochádzky študentov, chýbali však údaje na kontrolu. Namiesto toho Angrist a Krueger poznamenali, že americké zákony uvádzajú, že študenti musia začať chodiť do školy v kalendárnom roku, v ktorom dosiahnu šesť rokov, ale môžu odísť hneď, ako dosiahnu 16. To znamenalo, že študent narodený 31. decembra bude musieť stráviť rok dlhší ako ten, ktorý sa narodil napríklad 1. januára. Angrist a Krueger potom predpovedali, koľko vzdelania dostanú. To, kedy sa narodíte, nesúvisí s vašim rodinným zázemím alebo vrodenými schopnosťami, a to im umožnilo odstrániť vplyv týchto vecí v analýze.To, čo zistili, keď sa pozreli na veľkú kohortu, bolo rovnako prekvapujúce ako práca Carda a Kruegera. Zistili, že vplyv školskej dochádzky na zárobky bol v skutočnosti väčší ako predchádzajúce odhady pomocou konvenčných metód. Stále existuje určitá polemika o tom, či sú tieto výsledky úplne spoľahlivé, ale Angristov a Kruegerov dokument nepochybne stanovil štandard pre tento druh analýzy.Ďalší z laureátov, Guido Imbens, získal doktorát na Brownovej univerzite (1991). Zdokonalil nástroje, ktoré akademici používajú na odhad príčinných účinkov, alebo na to, aby zistili, kde existujú limity v spôsobe interpretácie ich výsledkov. Toto malo nesmierny vplyv na formovanie toho, ako hodnotíme možnosti politiky.Imbensova najvplyvnejšia práca z roku 1996, pri ktorej je spoluautorom spolu s Angristom a Donaldom Rubinom, štatistikom z Harvardu, ktorí by tiež mohli ľahko zdieľať tohtoročnú Nobelovu cenu. Stanovuje rámec, ktorý nám pomáha hodnotiť politiky v prípade, že niektorí jednotlivci odmietnu zásah a niektorí jednotlivci ho vždy prijmú, napríklad vplyv programu odborného vzdelávania na mzdy.V inom mimoriadne vplyvnom dokumente Angrist a Imbens presne definujú, pre koho platia kauzálne odhady. Výsledky Angristovej a Kruegerovej práce týkajúce sa školskej dochádzky sú napríklad relevantné iba pre tých, ktorí boli nútení zostať v škole do 16-tich rokov, ale ak by mohli, opustili by lavice skôr. A to vlastne môže vysvetľovať, prečo boli výsledky odlišné od predchádzajúcich odhadov.Pre Carda, Angristu a Imbensa znamená „revolúcia dôveryhodnosti“ v ekonómii poskytnutie obhájiteľných odhadov príčinných účinkov, aj keď tieto odhady sú v rozpore s konvenčnou ekonomickou teóriou. V zásade veria, že údaje zo „skutočného sveta“ odhalia pravdu, a vyvinuli metódy, ako nám túto pravdu ukázať.