Milióny z pobrexitovej rezervy by mohla SR využiť aj na podporu zamestnanosti

dnes 12:31 -

Riešenie podpory hospodárskych odvetví, podnikania a miestnych spoločenstiev, ďalej podpora zamestnanosti a opätovného začlenenia občanov, ktorí sa vracajú zo Spojeného kráľovstva na trh práce, či zabezpečenie fungovania hraničných, colných, sanitárnych a bezpečnostných kontrol. Na tieto oblasti by mohlo Slovensko využiť vyše 33 miliónov eur z pobrexitovej adaptačnej rezervy (BAR) od Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z materiálu Spôsob implementácie BAR v podmienkach SR, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

BAR bola zriadená pre jednotlivé členské štáty, aby zmiernila negatívne dosahy brexitu na najhoršie postihnuté odvetvia a sektory. Peniaze z tohto nástroja budú členským krajinám vyplatené formou predbežného financovania v rokoch 2021 až 2023 a tiež dodatočnou platbou v roku 2025.

Materiál od Remišovej rezortu určuje Ministerstvo financií (MF) SR za orgán, ktorý bude zodpovedný za implementáciu týchto peňazí. Rezort financií bude môcť vykonávať aj audity. S cieľom implementácie peňazí z rezervy materiál ukladá povinnosť ministrovi financií zabezpečiť vytvorenie implementačnej štruktúry a predložiť Európskej komisii žiadosť o príspevok z rezervy, v ktorej podrobne uvedie informácie o celkových verejných výdavkoch vzniknutých a vyplatených od 1. júla 2020 do 31. decembra 2023.

Rezort investícií v materiáli spresnil, že nariadenie BAR by mohlo vstúpiť do platnosti v októbri tohto roka, pričom prvá zálohová platba by mohla byť členským krajinám vyplatená do konca roka. Celkový rozpočet BAR je päť miliárd eur. Podpora je pritom rozdelená do dvoch častí – zálohová platba v objeme štyroch miliárd eur rozrátaná medzi roky 2021 - 2023 a dodatočná platba v objeme jednej miliardy eur, ktorá bude poskytnutá v roku 2025.

Štúdia z roku 2018 určila región západného Slovenska ako najpostihnutejší región EÚ v sektore elektroniky, ktorý patrí medzi šesť najpostihnutejších sektorov vplyvom brexitu.