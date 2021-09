V Michalovciach začali s rekonštrukciou mestskej plavárne

dnes 13:01 -

S komplexnou rekonštrukciou mestskej plavárne približne za 3,2 milióna eur v Michalovciach začali v uplynulých dňoch. Práce majú byť ukončené v prvej polovici roka 2023. TASR o tom za mesto informovala Marcela Andréová.

Okrem vynovenia priestorov sa tiež majú zlepšiť hygienické pomery objektu. „Objekt bude naďalej slúžiť pre občanov mesta Michalovce na aktivity spojené s plávaním a oddychom vo wellness časti objektu. Bazénová časť objektu bude prístavbou rozšírená o dva ďalšie bazény - bazén pre neplavcov a detský bazén,“ uviedla s tým, že pre oddych budú na druhom podlaží vytvorené wellness priestory so štyrmi nanovo navrhovanými saunami a oddychovou miestnosťou.

Budova plavárne pozostáva z troch celkov. Prvá časť je dvojpodlažná s plochou strechou. „Zo severovýchodnej strany sa vytvorí novonavrhovaná presklená fasádna stena s novým vstupným zádverím. Vnútorné priestory na oboch podlažiach budú prerozdelené do novonavrhovanej dispozície vymurovaním priečok,“ spresnila Andréová. Bazénová hala tvorí druhú časť objektu, tento priestor bude rozšírený o prístavbu s presklenou stenou s možným vstupom do vonkajšej časti areálu. „Tretia časť plavárne, dvojpodlažná so suterénom a plochou strechou, je navrhovaná pre umiestnenie novej technológie bazénov s vyrovnávacími nádržami v suteréne a umiestnenie vzduchotechnických jednotiek na druhom podlaží. Na prízemí je vytvorený priestor pre dávkovanie chémie, miestnosť pre rozvodňu elektriny a novonavrhovaná kotolňa,“ dodala s tým, že slúžiť bude iba pre priestory plavárne.

Súčasťou obnovy má byť aj elektroinštalácia, vzduchotechnika, ústredné vykurovanie, bazénová technológia a ďalšie. Pribudnúť má tiež nová fasáda.

Radnica pripomína, že počas realizácie stavebných prác bude uzavretá časť parkoviska pred budovou plavárne.