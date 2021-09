Maďarsko musí zostať členom EÚ, aby malo prístup k jednotnému trhu

dnes 10:31 -

Maďarsko musí zostať členom Európskej únie (EÚ), aby malo prístup k jej jednotnému trhu, povedal v piatok maďarský premiér Viktor Orbán. Dodal, že krajina bude medzi poslednými, ktorá opustí Úniu, ak by sa niekedy rozpadala.

Maďarsko a Poľsko sú v spore s Bruselom, pričom problémových bodov je viac, od práv LGBT ľudí až po slobodu tlače. Európska komisia (EK) v júli spustila konanie proti obom krajinám pre diskrimináciu homosexuálov.

Konzervatívny nacionalista Orbán uviedol, že pre Maďarsko, ktoré je čistým príjemcom peňazí z EÚ, nie sú hlavným dôvodom pre zotrvanie v Únii peniaze z Bruselu, ale jednotný trh EÚ.

"Ak sa pozriete na celý rok, z Bruselu dostávame viac peňazí, než platíme. Ak však odčítate objem peňazí, ktoré západné firmy každý rok od nás repatriujú z krajiny, táto bilancia je negatívna," povedal Orbán v štátnom rozhlase.

"EÚ je pre nás dôležitá, pretože otvára Maďarsku trh," uviedol Orbán. "Musíme sa postaviť za EÚ a zostať jej súčasťou. Preto hovorím, že je jedno, ako to škrípe a drie, my budeme medzi niekoľkými krajinami, ktoré budú stále súčasťou Únie, ak by niekedy skončila."

Maďarská agentúra pre riadenie dlhu AKK získala tento týždeň na trhu z predaja dlhopisov 4,4 miliardy eur, čo bolo podstatne viac, než sa očakávalo, aby pokryla meškanie uvoľňovania peňazí z fondu obnovy EÚ. Úspešné aukcie dlhopisov podľa Orbána dokazujú solídnu finančnú situáciu Maďarska.