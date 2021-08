Čo by nám skutočne malo robiť starosti

Zdroj: MorningPorridge;Dlacalle

Foto: getty iamges

dnes 0:41 -

Tak ešte raz. Z čoho by sme si mali skutočne robiť ťažkú hlavu?



Je to Čína?

Politika USA voči Afganistanu?

Predražené trhy a nafukujúce sa bubliny aktív?

Budúcnosť technologického sektora a ESG?

Sú centrálne banky uväznené dôsledkami ich vlastných monetárnych experimentov?

Rast, alebo prepad ekonomiky po koronakríze?

Inflácia, deflácia alebo stagnácia?

Dalo by sa pokračovať...

Inflácia

Začnime veľkou témou, infláciou. Mnohí hráči na trhu počítajú so spomalením na základe posledných údajov. Znížené odhady rastu znamenajú, že sa niet čoho obávať. Obavy z nárastu inflácie už ustupujú, hovoria analytici. Omyl. To je príliš zjednodušená perspektíva, inflácia nie je len o okamžitých a reverzibilných ponukových a mzdových faktoroch, pretože globálna ekonomika sa po Covide opäť otvára. Všetky centrálne banky papagájujú tento „prechodný“ inflačný príbeh, ale pravdepodobne tomu neveria ani ony sami. Očakáva sa, že ceny výrobné aj spotrebiteľské ceny budú rásť. Čo sa pokúšajú maskovať? Inflácia je tiež dlhodobým dôsledkom. Je prítomná od roku 2010. Až doteraz bola skrytá vo finančných aktívach, teraz sa šíri do reálneho sveta.



Hovorí sa, že inflácia je vždy peňažným dôsledkom. Nie celkom, ako ukazuje Covid-19. Skúsme si ilustrovať menové dôsledky politiky centrálnej banky: v reálnom svete ultranízke skreslené úrokové sadzby robia bývanie dostupnejším, ale to má za následok nemysliteľne vysoké ceny bývania, ktoré vyvoláva mzdové požiadavky a mzdovú infláciu. Inflácia, ktorá je veľkou hrozbou pre oživenie, zostáva vysoká a aj keď niektoré zložky sa zmiernili.

Komodity a kapitál

Nestále ceny ropy začiatkom tohto roka viedlo k nárastu cien komodít, a všeobecnému nárastu cien stavebných materiálov. To všetko je čiastočne výsledkom zvláštnej politiky OPEC, nefunkčných dodávateľských reťazcov, Covidu a mnohých ďalších a ďalších faktorov. Faktom je, že rast spotrebiteľských cien je citlivo sledovaný. Ale o prepade cien sa hovorí už menej. Ceny reziva by mohli klesnúť, ale nikdy by ste sa o tom nedozvedeli, ak sa nepokúsite kúpiť drevo.







V súčasnosti sa do reálnej ekonomiky vkráda aj masívny prvok predchádzajúcej tvorby úverov. Alternatívne investičné spoločnosti v oblasti súkromného dlhu a súkromného kapitálu za posledných 11 rokov prispeli k zvýšeniu inflácie finančných aktív. Teraz tieto peniaze odchádzajú z bublín akciových trhov a začínajú sa používať na získanie skutočných akt. Stačí sa pozrieť na súčasné šialenstvo v oblasti výživy v britskom sektore supermarketov. To zvyšuje cenu skutočných aktív, ceny sa nafukujú. Inflácia v reálnej ekonomike odvodená z finančných aktív je len jedným z dlhodobých faktorov, prečo by sme sa mali inflácie viac báť. Dôležité je pochopiť, že z pohľadu investorov sme pravdepodobne prešli vrcholom oživenia a väčšina cyklických sektorov už spomaľuje.

Covid

Prečo by globálna ekonomika zostala recesívna? Pozrite sa na príklad z Malajzie, kde distribútori čipov zostali odstrihnutý od reťazca kvôli pandemickému blokovaniu. Covid je len ďalším faktorom, ktorý je potrebné pridať k prebiehajúcim obchodným sporom, trendu smerom k izolácii, zatváraniu hraníc kvôli obavám z utečencov atď. Najnovšie údaje o očkovacích látkach sú pozitívne: ak sa necháte očkovať, stále môžete vírus chytiť, ale je nepravdepodobné, že by ste naň zomreli. Ale vo svete niektoré národy stále predlžujú svoje ekonomické izolácie. Stále sa im nepodarilo odštartovať programy očkovania, pretože niektoré krajiny si to jednoducho nemôžu dovoliť. Covid sa stal na bohatom západe nepríjemnosťou, ale stále je vrahom v krajinách druhej a tretej úrovne.







Zároveň narastá neudržateľné zaťaženie dlhu v rozvojových krajinách, ktoré sa pokúšajú vykúpiť z hospodárskej katastrofy. Silné národy so silnými menami a zavedenými tímami správy dlhu, ktoré navyšujú dlh vlastnou menou, prežijú. Národy, ktoré si musia požičiavať doláre na zaplatenie nákladov na Covid, smerujú k novej sérii krízy štátneho dlhu. Výsledkom je, že globálna ekonomika zostane dlhšie poškodená, pravdepodobne sa bude líšiť medzi silne sa zotavujúcimi krajinami, ktoré sú schopné znášať svoje dlhy, a ekonomikami druhého stupňa, ktoré zápasia s potenciálnym zlyhaním. Je na obzore ďalšia kríza na trhu?



Centrálne banky

Nemôžeme ignorovať spomalenie v Číne, kde dokonca aj oficiálne údaje odrážajú spomalenie procesu expanzie. Ak vezmeme typický rozdiel medzi oficiálnymi a skutočnými údajmi, uvidíme, že napríklad tvorba hrubého kapitálu sa v roku 2021 rýchlo spomalila. Je to dôležité, pretože celé oživenie eurozóny závisí okrem Európskeho fondu na obnovu aj od fiškálnych a menových impulzov.





Oživenie eurozóny si zachováva pozitívnu dynamiku jednoducho preto, že je viac oneskorené. HDP eurozóny je stále o 4 % pod úrovňou pred pandémiou (7 % v prípade Španielska) a nezamestnanosť je výrazne nad úrovňou porovnateľných ekonomík. Tieto údaje posilňujú názor, že centrálne banky budú aj naďalej zachovávať svoju ultra-expanzívnu politiku s veľmi miernymi zmenami. Uťahovanie bude pravdepodobne viac kozmetické ako skutočné a sadzby zostanú nízke, zatiaľ čo v prípade eurozóny negatívne. Skutočnosť, že súvaha Federálneho rezervného systému sa ďalej rozšírila, zatiaľ čo úradníci hovorili o postupnom znižovaní, tento pohľad posilňuje. Neudržateľná fiškálna situácia rozvinutých krajín znemožňuje vážnu normalizáciu politiky. Podľa IIF (Inštitút medzinárodných financií) je ECB jediným kupujúcim talianskeho a španielskeho dlhu, čo zakrýva bezprostredné riziko, ale neodstraňuje ho. Centrálne banky stoja pred dilemou, ktorú vytvorila ich vlastná politika. Buď nechajú rásť infláciu a vznikne problém stagflácie, alebo vystrašia trhy znížením nákupov.Bez pochybností si vyberú prvú možnosť.



Nikdy nezabúdajte na mantru č. 1: „Trh má iba jeden cieľ, spôsobiť maximálnu bolesť maximálnemu počtu účastníkov.“