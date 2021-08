Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 33. týždni 2021: Luxemburg 17. augusta - Po poklese na začiatku roka sa ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku zotavila a zotavenie zaznamenala aj celá Európska únia. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil spresnené údaje. V 2. štvrťroku vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny upravený o sezónne vplyvy medzikvartálne o 2 %. V celej Európskej únii rast dosiahol 1,9 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa ekonomika eurozóny zvýšila v 2. kvartáli o 13,6 %. V prípade širšej EÚ rast predstavoval 13,2 %. V prvých troch mesiacoch roka ešte ekonomika ako v eurozóne, tak v celej EÚ medziročne klesla o 1,3 %.Brusel 17. augusta - Európska komisia (EK) v utorok vyplatila Španielsku deväť miliárd eur a Litve 289 miliónov eur vo forme predbežného financovania ich národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré im majú pomôcť oživiť a modernizovať ekonomiku po koronakríze. Členské štáty EÚ, ktorých plán obnovy bol schválený eurokomisiou aj ministrami financií eurobloku, majú nárok na predbežné financovanie až do výšky 13 % z celkovej sumy ich národných plánov obnovy.Luxemburg 18. augusta - Miera inflácie v eurozóne sa zrýchlila v júli nad 2 %, teda nad inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). Rast spotrebiteľských cien tak dosiahol takmer trojročné maximum. Poukázali na to v stredu zverejnené konečné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorými úrad potvrdil svoj rýchly odhad. Spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli medziročne o 2,2 % po 1,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.Washington 18. augusta - Americká centrálna banka (Fed) nie je stále spokojná so situáciou na trhu práce, ukázala v stredu zverejnená zápisnica z júlového zasadnutia menového výboru (FOMC). Členovia FOMC tiež diskutovali o plánoch začiatku obmedzovania nákupov dlhopisov ešte v tomto roku. To podporilo dolár, ktorý sa dostal na 9-mesačné maximum.Washington 19. augusta - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA aj minulý týždeň klesol, už štvrtý týždeň v rade. Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 14. augusta znížil o 29.000 na 348.000 z revidovaných 377.000 v predchádzajúcom týždni. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od 14. marca 2020, keď sa začali zatvárať tzv. nepodstatné firmy v USA s cieľom spomaliť prvú vlnu pandémie nového koronavírusu.Moskva 19. augusta - Ruská energetická spoločnosť Gazprom plánuje začať prepravu plynu cez plynovod Nord Stream 2 v Baltskom mori už v tomto roku, keď bude projekt dokončený. Informoval o tom vo štvrtok ruský energetický gigant. Gazprom chce prepraviť do Nemecka cez kontroverzný plynovod, ktorý je už takmer hotový, tento rok 5,6 miliardy metrov kubických ruského plynu.Berlín 20. augusta - Nemecké hospodárstvo je na dobrej ceste, aby vykázalo rast aj za súčasný 3. štvrťrok a väčší ako v predchádzajúcom kvartáli, pretože ho poháňa živý domáci dopyt. Uviedlo to v piatok nemecké ministerstvo financií, ktoré pripomenulo, že v prechádzajúcich troch mesiacoch apríl-jún sa hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky zvýšil medzikvartálne o 1,5 %.Kábul 20. augusta - Afganská ekonomika by sa mohla v tomto roku prepadnúť až o 20 % a jej mena sa môže po prevzatí moci v krajine Talibanom ešte viac oslabiť. Uviedla to v piatok agentúra Fitch Solutions. Taliban minulý víkend prevzal moc v krajine po vláde podporovanej USA. Tisíce ľudí sa následne dali na útek pre obavy z návratu prísnej a autokratickej vlády ozbrojencov.