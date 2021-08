Prieskum: Pesimisti potrebujú výrazne viac peňazí, ako je realita

Zdroj: SLSP

Foto: getty images

dnes 20:45 -

Hlavným dôvodom je rodina (62 % opýtaných), nasleduje bývanie (42 %) a prekvapivo digitalizácia (39 %). Naopak, viac ako z Covidu máme obavy z našej politickej situácie (až 66 %), stavu životného prostredia (56 %) či geopolitickej situácii vo svete (50 %). Na budúcnosť sa najviac tešia mladí, vzdelaní, slobodní ľudia, muži sú optimistickejší ako ženy.



Ľudia, ktorí sa kvôli finančnej situácii netešia na budúcnosť, uviedli, že ich názor by zmenil vyšší príjem a finančná rezerva. Podľa prieskumu by pesimisti potrebovali mesačný plat aspoň 1 300 eur a úspory 20 tisíc eur. Realita je však taká, že priemerná mzda na Slovensku dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 1 124 eur a úspory na účte bežnej domácnosti sa pohybujú v rozmedzí 2 až 3 tisíc eur.



„V najbližších rokoch očakávame vysoké miery rastu slovenskej ekonomiky medzi 4 až 5 %, kde nám bude pomáhať oživenie dopytu či investícií po pandémii, ako aj európske fondy či Plán obnovy. V tomto roku predpokladáme rast HDP o 4,2 % a ešte svižnejšie tempo na úrovni 4,8 % v budúcom roku. To sa, samozrejme, prejaví aj na raste miezd či poklese nezamestnanosti. Riziká ako tretia vlna či nedostatok čipov síce stále pretrvávajú, zatiaľ sa však zdá, že neprinesú slovenskej ekonomike väčšie problémy Vo všeobecnosti nás čakajú vysoké investície do digitalizácie, vzdelávania či zdravotníctva, čo sú oblasti, ktoré môžu priniesť trvalé zlepšenie životnej úrovne,“ vysvetlil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.