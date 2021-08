Krachujúci letecký priemysel a načasovanie IPO Virgin Atlantic

Zdroj: the conversation

Zisky spoločnosti Virgin Atlantic neboli vždy priemerné a určite často firma prišla o peniaze. Beh na dlhú trať v priebehu rokov znamenal postaviť sa silnej konkurencii, pričom napríklad British Airways mala viac pristávacích slotov na letisku Heathrow, najmä na ziskových trasách cez Atlantik.



V roku 2019 Virgin Atlantic vyrobila stratu pred zdzanením 30 miliónov libier. V kalendárnom roku 2020 kvôli covidu strata dosiahla 669 miliónov GBP a počet zamestnancov znížili tesne pod 6 000 z pôvodných 10 tisíc. Okrem tohto obrovského zníženia počtu zamestnancov Virgin Atlantic potrebovala viac ako 1,5 miliardy libier na záchranné akcie aby počas pandémie zostala vo vzduchu. To znamenalo aj stovky miliónov libier od Virgin Group Richarda Bransona, ktorá vlastní 51 % firmy. Prispela aj americká letecká spoločnosť Delta, ktorá vlastní zvyšných 49 %.



Virgin Atlantic je po celú svoju 37-ročnú existenciu v súkromných rukách. Teraz však, len pár dní po svojej cesty do vesmíru, Branson údajne plánuje uvedenie leteckej spoločnosti na londýnsku burzu cenných papierov už túto jeseň. IPO (počiatočná verejná ponuka) bola pre mnohých prekvapením.



Prečo profesor Porter považoval letecké spoločnosti za také nerentabilné? Vracia sa k známej analýze „piatich síl“ , ktorá zahŕňa prekážky vstupu potenciálnych konkurentov do odvetvia priemyslu, úroveň konkurencie a schopnosť dodávateľov a zákazníkov vyťažiť peniaze.

Každý, kto má dostatok peňazí, môže vstúpiť do leteckého priemyslu, pretože je možné najať si lietadlá, posádky a pristávacie dráhy. Účastník môže začať s jedným lietadlom, ak si to tak želá. To znamená, že vždy existuje potenciál pre množstvo nových hráčov, čo núti prevádzkovateľov byť čo najkonkurencieschopnejšími. Zvyčajne to znamená najlacnejšie možné letenky pre zákazníkov.



Dodávatelia majú zároveň obrovskú silu vytrieskať zisky z leteckých spoločností. Populárne prestupné letiská, ako napríklad Heathrow, ich môžu za používanie pristávacích priestorov pekne ošklbať. Rovnako tak, keď si letecké spoločnosti kupujú veľké lietadlá, musia čeliť duopolu spoločností Boeing a Airbus, pričom ani jeden z nich pravdepodobne vzhľadom na nedostatok konkurencie neponúkne nič, čo by pripomínalo výhodnú akciu. Odvetvie je navyše odborovo organizované a odbory môžu zastaviť lety. To všetko slúži na stláčanie ziskov leteckých spoločností.



Ďalším negatívnym faktorom sú environmentálne tlaky. V priebehu rokov došlo k veľkému kolapsu dopytu a leteckej dopravy po 11. septembri, globálnej finančnej kríze v rokoch 2007-09 a v súčasnej pandémii COVID-19.



Napriek trvalo nízkym ziskom a histórii krachov známych mien, sa stále objavujú noví účastníci, ako napríklad nórsky Flyr. Desaťročie po desaťročí je to odvetvie, ktoré niektorí vnímajú ako veľmi príťažlivé, či skôr „sexy“.







Sám Branson bol pravdepodobne podľahol pôvabom leteckých spoločností, keď v roku 1984 založil Virgin Atlantic, ale takmer štyri desaťročia súťaženia v tomto náročnom odvetví a obrovské straty v dôsledku pandémie, ho mohli donútiť svoje rozhodnutie prehodnotiť. Prevzatie podniku a pravdepodobne zníženie jeho vystavenia obrovským rizikám musí teraz vyzerať atraktívne.



Tiež môže byť pod tlakom zo strany záchrancov leteckej spoločnosti. Rovnako ako pomoc od Virgin Group a Delta, pomoc Virgin Atlantic v auguste 2020 zahŕňala pôžičku 170 miliónov libier od newyorského hedžového fondu Davidson Kempner Capital Management. Zaisťovacie fondy si účtujú vysoké ceny za záchranu, čo ani teraz nebude výnimkou, najmä ak Virgin Atlantic nemal veľmi na výber po tom, ako ho vláda Spojeného kráľovstva odmietla v lete 2020 zachrániť. IPO môže byť tiež súčasťou dohody s Davidsonom Kempnerom, ktorá umožňuje hedžovému fondu včas vystúpiť.

Otázkou teraz je, aké lákavé bude IPO pre investorov. Prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že budúcnosť Virgin Atlantic nebude nutne pokračovaním jej predchádzajúceho pôsobenia. Veľká kríza zvyčajne poskytuje manažmentu príležitosti na reštrukturalizáciu podnikania a zníženie nákladov a tak tomu bolo aj v prípade koronakrízy. Virgin Atlantic prišla s výrazným znížením pracovnej sily, poslala do dôchodku niekoľko starých neefektívnych lietadiel a ukončila všetky svoje záujmy na letisku Gatwick v blízkosti južného pobrežia Spojeného kráľovstva, aby si ako britský uzol nechala iba londýnske letisko Heathrow a Manchester. Logika, prečo opustiť Gatwick je, že letecká spoločnosť mala pravdepodobne na diaľkové lety z Veľkej Británie nadmernú kapacitu a Heathrow je medzi cestujúcimi oveľa obľúbenejšie. Letecká spoločnosť môže byť teraz efektívnejšia a zachová si svoje najziskovejšie trasy a lietadlá.







Dnes je mimoriadne veľký záujem o nové tituly na akciovom trhu, len za prvých šesť mesiacov roku 2021 sa na londýnskej burze vyzbieralo rekordných 27 miliárd GBP, časť peňazí šla aj na 49 IPO. Analytici tvrdia, že nepochybne ide o „bublinu“ a ocenenia sú prinajlepšom napäté. Náklady na pôžičky sú však lacné a hotovosť generuje slabý alebo žiaden zisk, takže existuje množstvo peňazí, pre ktoré sa hľadajú lepšie výnosy. Príliv malých amatérskych obchodníkov používajúcich aplikácie ako Robinhood a eToro tiež pomáha zvyšovať dopyt po akciách. Na tomto trhu môže byť veľký záujem o známu značku, ako je Virgin Atlantic, väčší než pred pandémiou. Po zrušení karanténnych opatrení medzi EÚ, USA a Spojeným kráľovstvom sa v posledných dňoch údajne zvýšil počet rezervácií letov na transatlantické trasy.

Spomenuli sme všetky „za“ a tak musíme zrekapitulovať aj všetky „proti“. Napríklad také služobné cesty, oblasť ktorá je mimoriadne dôležitá pre zisky leteckých spoločností, sa nemusí úplne zotaviť, pretože si organizácie zvykli na videokonferencie. Záujem o životné prostredie za posledných 18 mesiacov narástol, čo opäť môže znamenať znížený dopyt po leteckej doprave. A k tomu si pripočítajme ešte všetko, čo Porter spomína v súvislosti s leteckou dopravou.



Ak však Branson dokáže presvedčiť investorov, že plusy prevažujú nad mínusmi, môže sa predsa stať, že na IPO leteckých spoločností nikdy nebol lepší čas než teraz. Ako vždy, načasovanie je kľúčové. Po hroznej pandémii sa Virgin Atlantic nakoniec môže napriek tomu dostať do lepšej pozície, než v akej bola pred ňou.