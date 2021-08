Miliardári sa zaujímajú o Grónsko

Zdroj: ZH

Hoci má Grónsko obrovské prírodné zdroje, každoročne spolieha na dotácie 591 miliónov dolárov z Dánska, čo tvorí asi 60 % jeho ročného rozpočtu.

„Grónsko je strategické miesto ... má veľa cenných minerálov," vysvetlil Trump a mal pravdu. Dánske prieskumy zistili, že vlastník ostrova by si mohol uplatňovať nárok na približne 900 000 km štvorcových šelfu v Severnom ľadovom oceáne. Grónsko Trumpa rýchlo odmietlo so slovami, že „nie sme na predaj“. Teraz sa však zdá, že Grónsko je tejto myšlienke otvorenejšie, pretože skupina amerických miliardárov sa spojila a vytvorila spoločný podnik na ťažbu vzácnych prírodných zdrojov potrebných na výrobu batérií elektrických vozidiel.



Spoločnosť Bluejay (BLLYF), prieskumná a vývojová spoločnosť s projektmi v Grónsku a Fínsku, podpísala zmluvu o spoločnom podniku so spoločnosťou KoBold Metals v projekte na ťažbu niklu, medi, kobaltu, platiny a magmatického sulfidu v stredozápadnom Grónsku. Cieľom je objavovať a rozvíjať nové etické zdroje kritických materiálov pre elektrické vozidlá. Ďalšie objavy by sa opierali o odborné znalosti svetových lídrov v oblasti vednej disciplíny zaoberajúcej sa vývojom, stavbou a zložením jednotlivých sfér Zeme. Zameriavali by sa na vývoj technológií komplexného prieskumu na využitie strojového učenia a iných vedeckých výpočtových techník na umožnenie vysoko efektívneho vyhodnocovania prieskumu.



Hlavnými investormi v spoločnosti KoBold sú Breakthrough Energy Ventures, klimatický a technologický fond, na ktorý dohliada Bill Gates a ktorého investormi sú Michael Bloomberg, Jeff Bezos a Ray Dalio . Ďalšími investormi v spoločnosti KoBold sú Andreessen Horowitz, popredný fond rizikového kapitálu zo Silicon Valley a nórska štátna nadnárodná energetická spoločnosť Equinor.



„Sme nadšení, že môžeme investovať do rozvíjajúceho sa minerálneho sektora Grónska a nadviazať partnerstvo s Bluejay vzhľadom na ich vynikajúce výsledky v Grónsku a značný potenciál projektu,“ uviedol Kurt House, generálny riaditeľ spoločnosti KoBold.



Zdá sa, že opäť raz miliardárske elity zbohatnú a budú mať väčšiu kontrolu nad týmto kritickým zdrojom nerastných surovín. Vie táto skupina miliardárskych elít niečo viac ako ostatní?