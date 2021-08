Hazard on-line: Spätná väzba môže obmedziť straty

Zdroj: the conversation

On-line stávky sú najrýchlejšie rastúcim segmentom hazardných hier v Austrálii. Je to trend, ktorý je obzvlášť znepokojujúci, pretože straty prostredníctvom on-line sprostredkovateľských a stávkových aplikácií sú vyššie ako pri iných druhoch hazardných hier. Tieto aplikácie poskytujú možnosť vyhrávať a strácať peniaze kdekoľvek a kedykoľvek, pričom ich popularita ešte viac vzrástla počas kovidového blokovania.



V prieskume 2000 hazardných hráčov, ktoré uskutočnilo Austrálske centrum pre výskum hazardných hier v polovici roku 2020, zistili, že podiel hráčov, ktorí sa tomu venujú štyrikrát alebo viackrát týždenne, sa zvýšil z 23 % na 32 %. Medzi najväčších on-line hazardných hráčov patria muži vo veku od 18 do 34 rokov a priemerné výdavky sa vyšplhali z 687 dolárov na 1 075 dolárov mesačne.



Či už v živote, na akciovom trhu alebo na konských dostihoch, väčšina z nás sa notoricky mýli pri hodnotení skutočných šancí, že nastanú dobré alebo zlé veci. Napríklad sa obávame smrti pri leteckom nešťastí oveľa viac ako pri autonehode. Hráči hazardných hier podceňujú svoje šance na prehru a preceňujú šance na výhru. Ako uvádza Nassim Nicholas Taleb vo svojej knihe Fooled by Randomness, „nejde o šance, ale o vieru v existenciu alternatívneho výsledku, príčiny alebo motívu“.



Ako do týchto presvedčení vložiť viac reality? Jeden jednoduchý nástroj je spätná väzba.



Spätná väzba je rozhodujúca pre každé učenie. Keď je včasná, jasná a cielená, môže zmierniť mnohé kognitívne predpojatosti. Pre hazardných hráčov je najväčšou zaujatosťou to, že si viac pamätajú svoje výhry než prehry, čo je známe ako selektívna spomienka.



Spätná väzba, ktorá im jasne ukazuje ich straty, tomu môže zabrániť. To je nepochybne dôvod, prečo mnoho poskytovateľov on-line stávkových služieb svojim zákazníkom vôbec neposkytuje spätnú väzbu. Tí, ktorí to robia, zvyčajne ponúknu dlhý zoznam transakcií, v ktorom je náročné sa zorientovať a tak hráčom nepomáhajú zhodnotiť, ako dobre, alebo pravdepodobnejšie, ako zle sa im darí.







Zabezpečenie toho, aby herné spoločnosti poskytovali takúto spätnú väzbu jasnou a zrozumiteľnou formou, by mali tvorcovia politík zaradiť na svoj reformný zoznam.



Aby austrálske ministerstvo sociálnych vecí našlo najlepšie riešenie tohto problému, poverilo vládny tím Behavioral Economics Team (BETA), aby vyskúšal spätnú väzbu pre on-line hazardných hráčov z ich stávkových aktivít. V teste si spotrebitelia na prvý pohľad mohli všimnúť, koľko doteraz minuli, koľko vyhrali a prehrali a aký je ich celkový čistý zisk alebo strata z doterajších stávok. Tieto čísla boli zobrazené vo „výkaze o činnosti“ v dvoch formátoch, buď ako tabuľka, niečo podobné ako výpis z účtu, alebo v podobe viacerých grafických prvkov. BETA testovala zdieľanie týchto informácií v experimente, do ktorého bolo zapojených približne 1500 účastníkov virtuálnych stávok na dostihy.



Každý účastník dostal žetóny, nie skutočné peniaze, aby mohol staviť na sériu pretekov v blokoch. Niektorí boli náhodne vybraní, aby dostali jeden alebo druhý výpis o činnosti po každom bloku pretekov. Ostatní nedostali žiadnu spätnú väzbu.

Tí, ktorí nemali spätnú väzbu, v priemere stavili 368 dolárov. Tí, ktorí dostali doterajšie vyhodnotenie, stavili 350 dolárov (o 5 % menej). Tí, ktorí videli „grafické“ znázornenie, stavili 340 dolárov (o 7,5 % menej). Takéto zníženia stávok sa môžu zdať relatívne malé, ale stále sú sľubné. Väčšina účastníkov uviedla, že by využili možnosť získať takýto druh spätnej väzby, ak by bol k dispozícii v skutočných aplikáciách. Výsledky tiež naznačili, že účastníci so slabou finančnou gramotnosťou mali najväčší prospech z predkladania spätnej väzby.



Ťažko povedať, či by sa rovnaké výsledky dosiahli aj v reálnom živote. Napriek tomu, že mnohí účastníci hodnotili experiment ako hazardné hry v reálnom živote, určite existujú rozdiely medzi experimentálnymi skúškami a skutočnými aplikáciami na on-line stávkovanie, kde môžu byť vyššie stávky a možnosť venovať dlhší čas hazardu. To môže viesť k väčším alebo menším účinkom. Na odpoveď bude potrebné testovanie v reálnom svete so skutočnými aplikáciami.

Tak či onak, takéto nápady rozhodne stoja za vyskúšanie. So správnym typom spätnej väzby, ktorá nám pomôže učiť sa, sa naše rozhodnutia môžu zlepšiť. Jednoduché súhrnné výpisy o aktivitách v teste BETA prinášajú optimizmus v tom, že aj v potenciálne škodlivom svete on-line stávok sa ľudia môžu naučiť robiť informovanejšie rozhodnutia.