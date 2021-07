Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 30. týždni 2021:

Brusel 26. júla - Rakúsky minister financií Gernot Blümel v pondelok vyjadril nesúhlas s plánmi Európskej únie (EÚ) na stanovenie hornej hranice 10.000 eur pre platby firiem v hotovosti v rámci boja proti praniu špinavých peňazí v bloku.

Peking 26. júla - Čína v pondelok uviedla, že plán Európskej únie (EÚ) na zavedenie prvej dane z uhlíka na hraniciach rozšíri problémy v oblasti klímy aj na obchod, čo je v rozpore s medzinárodnými zásadami a poškodí to vyhliadky na hospodársky rast.

Washington 27. júla - Nálada spotrebiteľov v USA bola v júli najlepšia za 17 mesiacov. To signalizuje, že najväčšia svetová ekonomika si zachovala vysokú rastovú dynamiku aj na začiatku 3. kvartála. Index spotrebiteľskej dôvery inštitútu Conference Board v júli vzrástol na 129,1 bodu zo smerom nahor revidovaných 128,9 bodu v júni.

Washington 27. júla - Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej aktualizovanej prognóze vývoja globálnej ekonomiky naďalej počíta v tomto roku s nárastom o 6 % po poklese o 3,2 % v roku 2020.

Washington 28. júla - Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil plán na posilnenie politiky „Buy American“, teda nákupu amerických produktov. Navrhuje zvýšiť podiel domácich výrobkov vo vládnych nákupoch.

Wiesbaden 28. júla - Ceny dovozu do Nemecka aj v júni vzrástli najviac za takmer 40 rokov. Ukázali to v stredu predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Konkrétne sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v júni 2021 zvýšili medziročne o 12,9 % po náraste o 11,8 % v máji.

Brusel 29. júla - Európska únia (EÚ) vo štvrtok oznámila, že pozastavuje právne kroky proti Británii v súvislosti s údajným porušením časti dohody o brexite, ktorá súvisí s takzvaným severoírskym protokolom. Brusel totiž zvažuje návrhy Londýna na prepracovanie paktu.

Washington 29. júla - Americká centrálna banka (Fed) potvrdila mimoriadne uvoľnené nastavenie menovej politiky a uviedla, že je pripravená naďalej podporovať ekonomiku pri zotavovaní z koronakrízy. Fed ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 0 % až 0,25 %.

Luxemburg 30. júla - Nezamestnanosť v eurozóne aj celej Európskej únii (EÚ) sa v júni znížila. Miera nezamestnanosti v eurozóne v júni po očistení o sezónne vplyvy klesla na 7,7 % z 8 % v máji, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. V celej Európskej únii (EÚ) sa miera nezamestnanosti znížila na 7,1 % zo 7,3 %.

Luxemburg 30. júla - Ekonomika eurozóny sa počas jari oživila po poklese na začiatku roka. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v 2. štvrťroku 2021 medzikvartálne vzrástol o 2 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade. HDP Európskej únie (EÚ) stúpol o 1,9 %. V prvých troch mesiacoch sa HDP znížil o 0,3 %, respektíve o 0,1 %.