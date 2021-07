Kremský: Slovensko by malo žiadať kompenzácie pri dohodách o Nord Stream 2

Zdroj: TASR

„Ceníme si, že USA a Nemecko sa zaviazali, že zabránia využívaniu nového plynovodu ako politickej zbrane. V takom prípade by uvalili na Rusko sankcie,“ pripomenul Kremský. Podľa šéfa hospodárskeho výboru je povzbudzujúce, že sa Nemecko a USA dohodli aj na kompenzáciách pre Ukrajinu a Poľsko, ktoré budú poškodené spustením dodávok ruského plynu do Nemecka cez Nord Stream 2. Tento plynovod totiž prakticky nahradí prepravu plynovodmi Bratstvo a Jamal cez Ukrajinu a strednú Európu.



V dohode sa však okrem Poľska a Ukrajiny podľa Kremského nespomínajú aj ďalšie krajiny, ktoré najviac utrpia presmerovaním toku plynu do západnej a južnej Európy cez Nord Stream 2. Sprevádzkovanie baltského plynovodu totiž prinesie zmenu situácie, a to tak, že kontrolu nad vstupom ruského plynu do EÚ získa Nemecko na úkor stredoeurópskych krajín.



„Očakávame, že USA a Nemecko tento prístup prehodnotia a budú tlačiť najmä na predĺženie zmlúv o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu a Slovensko po roku 2024,“ zdôraznil Kremský. „Budem sa zaujímať o to, aké kroky v tomto smere podnikne ministerstvo hospodárstva, keďže ide o vec strategického štátneho záujmu. Verím, že minister hospodárstva sa zasadí za to, aby Slovensko touto dohodou neutrpelo straty a podieľalo sa na kompenzáciách za spustenie nového plynovodu do Nemecka,“ dodal.



Kompenzácie by sa podľa šéfa hospodárskeho výboru mohli týkať napríklad pomoci so zvýšením bezpečnosti a diverzifikácie energetických sietí, zlepšenie prepojenia elektrických vedení Slovenska s Ukrajinou, Rakúskom, Českom, či rozšírenie existujúcich a budovanie nových zásobníkov plynu.