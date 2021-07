Spor o ochrannú známku: Šampanské môže byť len jedno, aj keď to napíšete v azbuke 

Zdroj: the conversation

„Savietskoe šampanskoe“, ruské slovné spojenie ustanovené za vlády Stalina v 20-tych rokoch 20-teho storočia, ktorým sa označuje lacné a nekvalitné šumivé víno dostupné v Rusku. Jeho výrobná metóda je iná ako sa šampanského vo Francúzsku.



Putinov krok spôsobil rozruch u francúzskych výrobcov, pretože si bude vyžadovať, aby na zadnej strane svojich fliaš predávaných v Rusku používali všeobecný výraz „šumivé víno“. Niekto by mohol namietať, že zaviazanie francúzskych výrobcov šampanského, aby na svoje fľaše pridali všeobecný výraz „šumivé víno“, a zabránenie im v používaní „šampanskoe“, by znamenalo porušovanie medzinárodného práva duševného vlastníctva. Môže sa to tiež považovať za diskriminačné, pretože iba ruskí producenti by mohli pre šampanské používať výraz v azbuke.



Výbor pre šampanské, obchodné združenie zastupujúce záujmy francúzskych výrobcov v regióne Champagne, vyhlásilo, že zákaz používania tejto medzinárodne chránenej značky je „škandalózny“. Vo vyhlásení sa uvádza, že značka „Champagne“ je chránená vo viac ako 120-tich krajinách.







Zdá sa, že nová legislatíva bola zavedená bez odbornej konzultácie a konzumenti šampanského ju na sociálnych sieťach aj značne zosmiešňovali. „Teraz je potrebné zakázať Škótom a Američanom používať slovo„ whisky “, zavtipkoval si istý majiteľ reštaurácie.



Hlavní francúzski producenti ako Moët Hennessy už vyjadrili sklamanie nad novým ustanovením, nasledovalo všeobecné vyhlásenie za celé odvetvie tohto priemyslu, že by sa mali pozastaviť dodávky do Ruska. Zmena vinety bude stáť šampanský priemysel státisíce eur na získanie novej certifikácie, ako aj ďalších laboratórnych testov, nových čiarových kódov a štítkov na fľaše.



Ruskému trhu so šampanským patrí celosvetovo 15. miesto, je však stále dôležitý, pretože Rusi majú tendenciu kupovať drahé ročníky. Rusko ročne dováža asi 50 miliónov litrov sektu a šampanského, z toho 13 % šampanského z Francúzska. V roku 2020 sa vývoz francúzskeho šampanského do Ruska zvýšil o takmer 10 % na takmer 1,9 milióna fliaš a jeho hodnota sa zvýšila približne o 2 % na 35 miliónov eur.



Komentátori poukázali na to, že nové pravidlo má skryté protekcionistické dôvody. Uprednostniť výrobcov sektov na juhu Ruska (Krasnodar) a na Kryme (ktorý anektovalo Rusko v roku 2014). Asociácia ruských výrobcov šumivých vín uviedla, že na domácom trhu sa ich ročne predá zhruba 250 miliónov fliaš. Nie je to prvýkrát, čo Rusko zaviedlo opatrenia v prospech národných výrobcov. V roku 2014 sa na podporu miestnych výrobcov obmedzil dovoz zahraničných potravín, ako sú parmezán, syry Gouda a iberská šunka. A v roku 2017 bol zavedený zákon zvyšujúci spotrebnú daň zo zahraničných šumivých vín.



Putinov krok neprekvapivo vyvolal tvrdú kritiku francúzskych výrobcov šampanského, ktorých chránia pravidlá duševného vlastníctva stanovené Svetovou obchodnou organizáciou (WTO). Tieto pravidlá, ktorými je aj Rusko viazané, im majú poskytnúť silný monopol na používanie ich značiek.



Francúzsky minister zahraničia Franck Riester upozornil na možnosť začať vo WTO právne kroky proti Rusku na obranu záujmov francúzskych výrobcov šampanského. „Urobíme všetko nevyhnutné pre ochranu našich práv a podnikneme nevyhnutné kroky", vyjadrila sa hovorkyňa Európskej komisie Miriam Garcia Ferrerová.







Zmluva WTO na ochranu značiek, výslovne zakazuje štátom zaviesť špeciálne požiadavky, napríklad povinnosť preložiť značku do miestneho jazyka, ktoré by „neoprávnene zaťažovali“ používanie týchto ochranných značiek. Na toto pravidlo sa neúspešne odvolávali odporcovia austrálskeho opatrenia zavedeného v roku 2012, ktoré vyžaduje, aby výrobcovia tabaku odstránili zo svojich obalov farebné, pútavé logá. Krajiny, ktoré sa postavili proti novému zákonu podporovanému veľkými tabakovými značkami, tvrdili, že zavedenie tejto požiadavky sa podobá vláde, ktorá nespravodlivo zbavuje obchodné značky svojich ochranných známok, a môže tiež zavádzať spotrebiteľov a maloobchodníkov. Súdy WTO s tým nesúhlasili a namiesto toho uviedli, že zákon bol ospravedlniteľným opatrením zameraným na odradenie od konzumácie škodlivého a smrtiaceho produktu.



V ďalšom prípade WTO, USA namietali proti indonézskemu programu, ktorý požaduje, aby sa spoločnosti žiadajúce o národné dotácie na výrobu automobilov zaregistrovali a používali ochrannú známku indonézskeho charakteru. Súd WTO zamietol tvrdenie USA, že opatrenie predstavuje neoprávnenú záťaž pri používaní značiek, s tým, že výrobcom automobilov z USA nebola uložená žiadna požiadavka, pretože vstup do programu bol dobrovoľný.

Nový ruský zákon o označovaní šumivého vína je ale niečo iné. Zdá sa, že nebol schválený s jasným záujmom o verejné zdravie, ani sa francúzski výrobcovia šampanského nemôžu nejakým spôsobom vyhnúť požiadavkám na označovanie. Skôr sa zdá, že zákon uspokojuje záujem ruských výrobcov na ochranu a izoláciu pred tvrdou konkurenciou francúzskych výrobcov šampanského.







Ak Francúzsko a EÚ podajú sťažnosť na WTO, je veľmi pravdepodobné, že zvíťazia. Bez ohľadu na to, či sa dospeje ku konečnému rozhodnutiu alebo k urovnaniu, samotná výzva by vyslala globálne posolstvo, že výrobcovia a ich krajiny nebudú tolerovať ohrozenie kultúrneho a gastronomického dedičstva obsiahnutého v tradičných značkách vína a potravín.