Prečo sa vždy zameriavame len na to zlé? 

Predstavte si, že ste vyrastali niekde na Orave. Pár mesiacov do roka robí tento región jedným z najkrajších miest. Keď je pekné počasie, núkajú sa najrôznejšie druhy aktivít v prírode. Ale ostatná časť roka už taká pekná a optimistická nie je. Nepriaznivé poveternostné podmienky sa pod to podpisujú v nemalej miere. Tony snehu v zime a ortuť teplomera poriadne hlboko. Potom, keď si myslíte, že prichádza konečne jar, vám koncom marca ešte príroda nadelí poriadnu snehovú perinu. Tí, čo tam žijú, si zvykli, ale stále majú tendenciu sústrediť sa viac na to zlé, ako na to dobré. Tí, ktorí sa z nejakého dôvodu odsťahovali, si dnes viac vážia to dobré, keď sa sem vrátia. A nemôžu uveriť tomu, že im na tých zlých niekedy záležalo.





Je to prirodzené. Zlé veci nám spôsobujú horšie pocity ako dobré veci, vďaka ktorým sa cítime dobre. Sťažovať sa je pre väčšinu ľudí prirodzenejšie ako byť vďačný, pretože je to jednoduchšie. Naši predkovia venovali pozornosť zlým veciam, aby dokázali prežiť. Ani dnes sa tento pud nevytráca. Nikto sa nikdy nepozastavuje nad bezpečnosťou cestnej premávky, všetci letíme po diaľnici neraz vyššou rýchlosťou ako je povolené. Môžete si však byť istí, že premávka vždy spomalí až keď sa stane nehoda, hoci aj na opačnej strane cesty.



Noviny mohli za posledných 25 rokov každý deň vyjsť s titulkom „Počet ľudí v extrémnej chudobe klesol od včerajška o 137 000 “. Predaje výtlačkov by ale nerástli. Takže sme skôr vystavení všetkým tým strašným veciam, ako sú požiare, úmrtia či nehody. Takéto správy predávajú.



Rovnaký jav sa odohráva aj vo finančnom sektore.



Spoločnosť Vanguard spravuje aktíva v hodnote viac ako 7 biliónov dolárov a pravdepodobne urobila pre investorov viac pozitívneho ako všetky ostatné spoločnosti poskytujúce finančné služby dohromady. Ale Vanguard je dosť nudný, takže sa všetka pozornosť obracia inam. Napríklad na Robinhood. Ten má aktíva okolo 80 miliárd dolárov, čo predstavuje asi 1 % z toho, čo spravuje Vanguard. Tých 80 miliárd dolárov je rozložených na 18 miliónov účtov, s priemernou veľkosťou účtu niečo viac ako 4 000 dolárov na zákazníka. Dôchodkové sporenie má vo Vanguard 5 miliónov ľudí, ale ich priemerná veľkosť účtu je viac ako 350 000 dolárov. V indexových fondoch, ktoré sledujú index S&P 500, je teraz asi 5,4 bilióna dolárov. Čo nám všetky tieto čísla hovoria?



Jednotliví investori ako skupina sa teraz správajú rozumnejšie ako kedykoľvek predtým v histórii. Platia menej na poplatkoch, majú viac peňazí v indexových fondoch a využívajú výhody dôchodkových účtov pri získavaní daňových bonusov. Napriek tomu trávia množstvo času záujmom lacné účty v Robinhood, cez ktoré obchodujú s akciami GameStop, AMC a Dogecoin. Musia investori obchodovať s meme akciami a vtipnými kryptomenami? Samozrejme, že nie. Ak to však väčšina z nich robí v malom rozsahu len tak pre zábavu alebo špekulatívne účely, je to v poriadku.







Rovnaký spôsob myslenia platí pre celkový akciový trh. Veľké množstvo investorov sa obáva, že nadíde udalosť známa ako Čierna labuť, pričom ignorujú skutočnosť, že akciový trh je na úrovni zhruba 75 % všetkých doterajších čias. Čierna labuť má len 2 % -nú pravdepodobnosť, že sa niekedy stane.



Ľudia sa chcú chrániť pred infláciou, defláciou, stagfláciou, medvedími trhmi, volatilitou, vládnymi politikami, vysokým ekonomickým rastom, nízkym ekonomickým rastom, recesiami a všetkým čo je medzi tým. Určite musia do svojich očakávaní zakomponovať rôzne riziká poklesu, ale zaistením každého možného rizika by dospeli k portfóliu, ktoré ponúka nulovú pravdepodobnosť rastu.



Predvolený predpoklad, že akcie vo väčšine času rastú, ale niekedy idú aj smerom dole, nie je intelektuálne veľmi stimulujúci. Ale je to stratégia, ktorá vyhráva po väčšinu času. Nie je nič zlé na tom, keď občas venujete pozornosť zlým veciam. Svet nie je ani zďaleka dokonalý. Ale vo väčšine prípadov prevažuje to dobré nad zlým, či už v živote, alebo v investovaní na trhoch.