Od júla sa prvá pomoc naviaže na COVID automat, neznamená to však zánik

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 7:31 -

Vplyv nových pravidiel sa však ukáže až v auguste, pretože v júli ešte zamestnávatelia a živnostníci môžu žiadať o finančnú pomoc za jún a máj. Na tieto mesiace ešte platia výšky príspevkov podľa schémy Prvá pomoc ++. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.



Počnúc júlom sa bude poskytovanie finančnej pomoci na udržanie zamestnanosti riadiť štyrmi fázami. Vo fáze 0 sa pomoc nevypláca vôbec. Ide o stav, kedy žiaden z okresov nie je v 1. až 4. stupni varovania podľa COVID automatu a zároveň v stupni monitoring je aspoň 40 okresov.



Pre ďalšie tri fázy platia rozličné pravidlá, teda pomoc bude závisieť od epidemiologickej situácie v celom mesiaci júl. "Zároveň uvádzame, že medzimesačný prechod medzi jednotlivými fázami je možný najviac o dve fázy," zdôraznila hovorkyňa s tým, že keď žiadatelia čerpajú v júni pomoc na základe schémy Prvá pomoc++, tak za júl by výška pomoci nemala byť nižšia ako podľa opatrení schémy Prvá pomoc, ktorá platila v začiatkoch pandémie.



Vo fáze 1 sa bude Slovensko nachádzať, ak nie je vyhlásený celonárodný COVID automat na 1. až 4. stupni varovania a zároveň je v stupni monitoringu maximálne 39 okresov. Vtedy sa vyplácanie pomoci bude riadiť pravidlami schémy Prvá pomoc. Zamestnávatelia budú môcť žiadať o preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca na úrovni 80 % hrubej mzdy. V tejto fáze však nebudú mať nárok na paušálny príspevok z opatrenia 3B. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú môcť čerpať pomoc do výšky 540 eur a ak neboli nemocensky a dôchodkovo poistené, tak 210 eur.



Vo fáze 2 sa bude vyplácanie pomoci riadiť schémou Prvá pomoc+. V tejto fáze bude Slovensko vtedy, keď bude celonárodný COVID automat signalizovať 1. až 2. stupeň varovania. Zamestnávatelia vtedy budú môcť žiadať o príspevok vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnancov. V tejto fáze takisto nebude fungovať opatrenie 3B. SZČO budú môcť žiadať o pomoc do výšky 810 eur – nepoistení vo výške 315 eur.



V tretej fáze sa pomoc riadi schémou Prvá pomoc++, ide o 3. až 4. stupeň varovania podľa celonárodného COVID automatu. Zamestnávatelia budú môcť dostať 100 % celkovej ceny práce na zamestnanca, SZČO môžu žiadať o maximálne 870 eur – nepoistení vo výške 360 eur.



Vo fáze 1 by teda kaderníčka, ktorá nemá iný príjem a jej tržby poklesli o viac než 80 %, dostala 540 eur z opatrenia 2. Vo fáze 2 by mohla dostať 810 eur a vo fáze 3 zase 870 eur. Maloobchodná sieť, ktorá má na prekážke 100 zamestnancov, tak môže dostať vo fáze 1 z opatrenia 3A celkovo 88.000 eur. Vo fáze 2 môže dostať 110.000 eur a vo fáze 3 takisto 110.000 eur.