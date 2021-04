Nenaplnený sľub: Šéfovia veľkých firiem sa o vplyvy pandémie nepodelili

Zdroj: ČTK

Sme v tom všetci spoločne, hovorili nám vlani šéfovia veľkých firiem, keď sľubovali, že sa vzdajú časti miezd alebo odmien, aby znášali dôsledky pandémie rovnako ako radoví zamestnanci. Záznamy určené regulačným orgánom v Spojených štátoch ale ukazujú, že v skutočnosti nesú všetku záťaž opäť len obyčajní ľudia, napísala dnes komentátorka denníka Financial Times (FT) Brooke Mastersová.

Do konca minulého júna ohlásilo 502 amerických firiem obchodovaných na burze, že chystajú "úpravu" platu svojich šéfov. Najčastejšie to boli firmy z maloobchodu, cestovného ruchu a ľahkého priemyslu. Je to súčasť väčších zmien v korporátnej kultúre, kedy sa riaditelia vyjadrujú k dôležitým otázkam - od hlasovacích práv cez rasovú nerovnosť až po zmeny klímy.



Vlani takmer 19 percent veľkých firiem zapísaných na burzách vo svete zakomponovala do odmeňovania svojich šéfov nejaký prvok, ktorý zohľadňuje prístup firmy k ochrane klímy a k sociálnym aspektom. Oproti roku 2017 je to dvojnásobok, ukazujú dáta konzultačnej spoločnosti ISS ESG.

Zatiaľ čo niektorí stúpenci "kapitalizmu zainteresovaných" v to môžu mať úplnú dôveru, iní túto doktrínu využívajú ako marketingový ťah a spôsob ako zabezpečiť, že výsledky neovplyvní tlak zo strany investorov.

Znížiť si odmeny za pandémie vlani šéfom korporácií umožnilo, aby skutočne urobili to, čo sľubujú. "Ale ako to už u šéfov chodí, konečný výsledok sa ukázal iný, než čo riaditelia pôvodne sľubovali," poznamenala Mastersová.

Stredná hodnota celkovej odmeny, ktorú šéfovia firiem zaradených do akciového indexu Russell 3000 vlani dostali, sa zvýšila o šesť percent. V najväčších firmách z prestížneho indexu S & P 500 tento takzvaný medián predstavoval 13,3 milióna dolárov. To je stredná hodnota celkovej sumy, ktorú šéf veľkej firmy v USA vlani získal. Zahŕňa ako odmeny, tak i napríklad akcie v dlhodobejšom držaní. Vlaňajší rok tak bol jedenásty v rade, kedy sa táto suma medziročne zvýšila. Záznamy tiež dokazujú, že najvyšší šéfovia častejšie využívali aj firemné lietadlá na súkromné ​​cesty.

V kontraste s týmito číslami sa ukazuje, že stredná hodnota celkovej odmeny radových zamestnancov z firiem zaradených v indexe S & P 500 vlani klesla o 17 percent. Takže pomer platu generálneho riaditeľa k platu obyčajného zamestnanca sa zvýšil zo 182 na 227.

Ide pritom hlavne o americký fenomén. Väčšina šéfov v Británii a v krajinách Európskej únie si plat kvôli koronakríze znížila spoločne so svojimi zamestnancami. Stredná hodnota odmien riaditeľov vo firmách z paneurópskeho indexu STOXX Europe 600 a z britského FTSE 100 klesla zhodne o 18 percent a dosiahla zhruba tri milióny dolárov.