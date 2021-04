Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 15. týždni 2021:Washington 12. apríla - Schodok federálneho rozpočtu Spojených štátov dosiahol nový marcový rekord. Rozpočtový deficit v marci stúpol na 660 miliárd USD, uviedlo americké ministerstvo financií. Hlavným dôvodom boli priame platby Američanom, ktoré boli súčasťou balíka fiškálnych stimulov administratívy prezidenta Joea Bidena.Washington/Londýn 14. apríla - Európska ekonomika zasiahnutá pandémiou nového koronavírusu sa môže vrátiť na predkrízové úrovne na budúci rok, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). Závisieť to však bude od očkovania proti ochoreniu COVID-19. MMF znížil svoju prognózu rastu európskej ekonomiky v tomto roku na 4,5 %. Na budúci rok počíta s expanziou o 3,9 %. Predpokladom je, že vakcíny sa stanú v tomto a budúcom roku široko dostupné.Berlín 15. apríla - Nemecká ekonomika v prvých troch mesiacoch tohto roka pravdepodobne klesla o 1,8 % pre blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Uviedli to vo štvrtok popredné nemecké ekonomické inštitúty v rámci revízie spoločnej predpovede rastu najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku smerom nadol.Washington 15. apríla - Počet Američanov, ktorí požiadali v uplynulom týždni o podporu v nezamestnanosti, klesol na najnižšiu úroveň od marca 2020, teda od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Počet prvých žiadostí o podporu v USA v týždni skončenom 10. apríla na sezónne upravenej báze padol o 193.000 na 576.000, uviedlo americké ministerstvo práce.Peking 16. apríla - Čínska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o rekordných viac než 18 %. Uviedol to v piatok čínsky štatistický úrad. Mierne síce zaostala za očakávaniami, tempo rastu však výrazne prekonalo úroveň z posledného štvrťroka minulého roka, kedy hrubý domáci produkt (HDP) zaznamenal 6,5-percentný rast.Brusel 16. apríla - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) vyskočil minulý mesiac o vyše 87 %, pod čo sa veľkou mierou podpísala nepriaznivá pandemická situácia pred rokom. Informovala o tom v piatok Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA). V marci tohto roka sa v EÚ predalo 1.062.446 áut, v medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 87,3 %.Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 16. apríla - Európske akciové trhy sa na konci týždňa dostali na nové maximá a majú za sebou siedmy ziskový týždeň po sebe. V prelamovaní rekordov v piatok pokračoval aj Wall Street. Dobré údaje z USA a Číny totiž zvýšili optimizmus, že globálna ekonomika sa rýchlo zotaví.