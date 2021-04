Aj vo februári pomáhala energetika vylepšovať čísla priemyslu

dnes 12:46 -

Vo februári 2021 naďalej platilo, že energetika pomáhala celkové čísla priemyslu vylepšovať a bez jej rastu by nezaznamenal medziročný rast ani priemysel. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k februárovej priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

"Jeho najväčšia zložka, spracovateľský priemysel, vo februári síce medziročne neklesala, avšak ani nerástla. Produkcia tu ostala medziročne nezmenená, po 6-percentnom medziročnom poklese v januári," priblížil. K zotaveniu spracovateľského priemyslu (z januárového poklesu) prispela podľa neho najmä jeho exportná časť.

Príjemne podľa neho prekvapili najmä strojári, ktorých produkcia sa medziročne zvýšila až o 18,4,%, len čiastočne vďaka priaznivému bázickému efektu a potvrdzovali tak, že sú v poslednom období relatívne odolní voči poklesu investícií na kľúčových trhoch. Silný dvojciferný medziročný rast produkcie si prekvapivo vo februári pripísali aj výrobcovia spotrebnej elektroniky, až 15,2-percentný.

Spresnil, že medziročne produkcia rástla stále aj v hutníckom priemysle (3,2 %) a do čiernych čísel sa opäť vrátil výrobcovia v automobilovom priemysle (1,6 %) i výrobcovia elektrických zariadení (0,8 %). Významný pokles produkcie však zaznamenala aj volatilná výroba v petrochemickom priemysle (-23,4 %) či výroba z gumy, plastov a stavebných materiálov (-12,8 %, pravdepodobne najmä v dôsledku poklesu v stavebnej časti pre pokles lokálneho stavebníctva.

"Priemysel nateraz, zdá sa, pomerne úspešne vzdoruje druhej vlne pandémie. Pre slovenský priemysel bude naďalej kľúčová najmä kondícia jeho hlavnej zložky – automobilového priemyslu. Predpokladáme pritom, že s ustupujúcou pandémiou sa začne postupne zotavovať aj dopyt po nových autách na kľúčovom európskom trhu, ktorý sa v úvode roka opäť prepadol," myslí si analytik.

"Predpokladáme však, že pandémia predsa len mohla permanentne vymazať časť dopytu. Očakávame teda, že produkcia i počas jari bude stále zaostávať za maximami spred vypuknutia pandémie, hoci v dôsledku priaznivého bázického efektu bude vykazovať extrémne silné dynamiky medziročného rastu. Úrovne spred krízy by mohol priemysel podľa našich odhadov udržateľne dosiahnuť najskôr až v druhej polovici tohto roka, respektíve v úvode roka 2022," dodal Koršňák.

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka zahraničný dopyt je pre slovenský priemysel stále významnou pomocnou rukou najmä v časoch, keď Slovensko zažívalo jeden z najtvrdších lockdownov pandémie a množstvo činností v ekonomike bolo obmedzených. "Uvoľnenie opatrení naplánované na záver tohto mesiaca by mohlo aspoň čiastočne umožniť návrat k bežnej ekonomickej aktivite a zrýchliť ekonomické oživenie," doplnil Horňák.

"Z pohľadu ekonomického rastu aj z pohľadu priemyselnej výroby bude prvý polrok tohto roka stále náročný. Zlepšenie očakávame až v 2. polroku, keď výraznejšie ožije domáci aj zahraničný dopyt a priemyselníci budú môcť takpovediac šliapnuť na plyn," dodala analytička 365.bank Jana Glasová.

ŠÚ SR v piatok informoval, že priemyselná produkcia vo februári 2021 medziročne vzrástla, a to o 1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov vo februári 2021 oproti januáru 2021 zostala nezmenená.