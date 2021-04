Rezort hospodárstva predstavil 12 priorít na nasledujúce obdobie

dnes 12:01 -

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vo štvrtok predstavilo 12 priorít svojej činnosti na nasledujúce obdobie. Okrem dokončenia tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, prijatia Národnej vodíkovej stratégie či znižovania regulácií v ekonomike chce rezort napríklad rozbehnúť rekonštrukciu Kúpeľov Sliač či reformovať ekonomickú diplomaciu Slovenska.

"Chceme hlavne nastaviť spoločné pravidlá pre všetkých ekonomických diplomatov, chceme nastaviť ciele, ktoré majú dosahovať, chceme nastaviť kľúčové indikátory, to znamená rôzne ukazovatele, podľa ktorých budeme vedieť aj vyhodnotiť, či tí ekonomickí diplomati boli úspešní alebo či chodili iba po recepciách vyjedať chlebíčky," povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Zmena by podľa neho mala nastať aj v rozmiestnení ekonomických diplomatov, keď sa ekonomické zastúpenie Slovenska nemusí nutne prekrývať s diplomatickým.

K prioritám ministerstva podľa Sulíka patrí aj úspešné zvládnutie reprezentácie Slovenska na svetovej výstave Expo Dubaj. "Úlohou MH je zabezpečiť také zastupovanie našej krajiny, ktoré bude na úrovni, kde budeme dobre reprezentovať Slovensko a kde ukážeme, čoho všetkého sme schopní, čo všetko sa na Slovensku vyrába," dodal minister.

Štátny tajomník MH Ján Oravec pripomenul, že rezort pripravil druhý balík na zníženie administratívnej záťaže so 469 návrhmi a v súčasnosti začína vyhodnocovať pripomienky ostatných rezortov. Oravec verí, že v tomto roku by malo byť "podnikateľské kilečko 2" schválené. "Mojou úlohou nielen na MH, ale aj vo vláde je stále búchať do rečníckeho pultu a hovoriť že musíme neustále pokračovať so znižovaním regulácií," povedal Oravec. Štátny tajomník dodal, že nejde iba o znižovanie administratívnej záťaže, ale aj o zabránenie jej ďalšieho rozširovania novou legislatívou. K prioritám Oravec zaradil aj ochranu spotrebiteľa či zvyšovanie produktivity.

Ministerstvo bude podľa štátneho tajomníka rezortu Karola Galeka naďalej podporovať znižovanie regionálnych rozdielov prostredníctvom výstavby priemyselných parkov a čaká ho aj implementácia zimného energetického balíčka EÚ do slovenskej legislatívy. Poslednou prioritou rezortu je zefektívnenie procesov a činnosti ministerstva.