Napriek obmedzeniam na súdoch záujem podnikateľov o arbitráže nevzrástol

dnes 9:46 -

Záujem slovenských podnikateľov o alternatívne možnosti súdneho konania je nízky napriek tomu, že činnosti súdov boli vlani obmedzené protipandemickými opatreniami. Za posledný rok použilo rozhodcovskú doložku v zmluve týkajúcej sa domáceho obchodného vzťahu len 7,1 % podnikateľov. Aj napriek nespokojnosti s vymožiteľnosťou práva podnikatelia rozhodcovské konanie nevyužívajú, uviedla vo štvrtok Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) na základe marcového prieskumu medzi podnikateľmi.

"Až 90 % podnikateľov považuje vymožiteľnosť práva na Slovensku za prekážku podnikania. Väčšina podnikateľov, a to 80 %, vníma negatívny vplyv protipandemických opatrení na právnu istotu podnikania. Protipandemické opatrenia negatívne ovplyvnili vymožiteľnosť práva pred súdom, keď negatívny vplyv pocítilo 60,3 % podnikateľov," priblížil výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.

Protipandemické opatrenia sa vlani dotkli aj činnosti súdov, ktorá bola v marci 2020 prerušená a následne bolo vydané odporúčanie na odklad všetkých súdnych pojednávaní najmä, ak sa netýkajú maloletých alebo trestných väzobných vecí. Zo súdnych štatistík vyplýva, že na okresných súdoch bol prepad oproti roku 2019 v obchodnej agende až o 30 %. Pandémia nového koronavírusu podľa prieskumu negatívne ovplyvnila súdne spory takmer polovici respondentov.

V minulom roku z dôvodu pandemických opatrení malo odročené pojednávania 35,7 % podnikateľov. Pojednávanie neodročili len desiatim percentám podnikateľov. Takmer polovica, a to 43,10 % podnikateľov, odročenie pojednávaní nerieši a čaká na súdne konanie, 3,4 % podnikateľov sa už dohodlo mimosúdne a 1,7 % podnikateľov si dohodlo rozhodcovskú doložku. Zvyšných 55,2 % respondentov sa táto situácia netýkala.

Nízky záujem o arbitráže korešponduje s mierou dôvery k rozhodcovským súdom na Slovensku. Tým podľa prieskumu dôveruje 18,5 % podnikateľov, nedôveruje im 38,5 % podnikateľov a nevedelo, respektíve nemá s nimi skúsenosť 42,9 % podnikateľov.

Na spoločnom prieskume PAS a Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory sa zúčastnilo 70 podnikateľov, z toho 32,9 % podnikateľov s obratom od milióna do 30 miliónov eur, 27,1 % podnikateľov s obratom od 100.001 eur do milióna eur a 31,4 % podnikateľov s obratom do 100.000 eur. Zvyšných 8,6 % podnikateľov má obrat väčší ako 30 miliónov eur. Väčšina, a to 95,7 %, sú právnické osoby a 4,3 % živnostníci.