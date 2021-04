Termálne kúpalisko Vadaš sa pripravuje na otvorenie prevádzky

dnes 15:01 -

Termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove sa pripravuje na otvorenie prevádzky od mája tohto roka. S prípravami na letnú sezónu začalo v marci. „Ak to umožnia úrady a situácia, sme pripravení otvoriť všetky prevádzky od 1. mája. Neoplatí sa však otvárať ubytovanie bez kúpaliska, a aj činnosť kúpaliska je menej efektívna bez ubytovania. No je možné, že Úrad verejného zdravotníctva umožní v prvej fáze otvorenie kúpaliska a ubytovní s obmedzeniami, zatiaľ nevieme. Dúfame, že v polovici apríla už nejaké informácie dostaneme, pretože aj napriek kritickému obdobiu je mnoho ubytovaní na máj predaných. Ak nebudeme môcť otvoriť, budeme musieť vrátiť peniaze, rezervácie v predpredaji dosiahli sumu do 100.000 eur,“ vyjadril sa riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch.

Kúpalisko Vadaš zatvorilo z dôvodu pandémie všetky svoje prevádzky od 15. októbra minulého roka. Od začiatku decembra do konca februára čerpali všetci zamestnanci nútené dovolenky. Štát v rámci kompenzácií preplatil zamestnávateľovi za toto obdobie 80 percent mzdových nákladov. „Od začiatku marca sme prešli na druhú dotačnú schému, počas ktorej zamestnanci odpracujú určitý počet dní. V tomto prípade budeme žiadať pomernú podporu od štátu v závislosti od miery výpadku príjmov,“ potvrdil Hogenbuch.

Tretia dotácia na podporu cestovného ruchu je závislá od miery výpadku príjmu v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku. „Žiadosť sme podali začiatkom februára, dostali sme vyrozumenie, že bola schválená, peniaze prídu na účet v najbližších dňoch,“ skonštatoval riaditeľ. Podľa jeho slov štátna pomoc pokryje približne 80 percent nákladov. „Je to veľká pomoc na preklenutie zimných mesiacov, bez nej by sme mohli hovoriť o vážnych problémoch.“