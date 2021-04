Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 13. týždni 2021:Bratislava 30. marca – Žiadosť o odklad daňového priznania budú môcť daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Zároveň sa predĺži uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna. Počíta s tým novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorú v utorok schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 30. marca – Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava môžu byť podporené schémou pomoci. Počíta s tým zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Národná rada (NR) SR v utorok právnu normu schválila.Bratislava 30. marca – Parlament v utorok schválil aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného hovorí o rozšírení a zvýšení finančnej pomoci pre ekonomicky najcitlivejšie skupiny ľudí – rodičov a zamestnaných pacientov. Legislatíva zvýši pandemické nemocenské, pandemické ošetrovné (OČR) a spresní aj nároky na vyplácanie covidových príplatkov.Bratislava 31. marca – Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že ekonomika SR tento rok porastie rýchlosťou 5 %. Uviedol to guvernér NBS Peter Kažimír v stredu pri prezentácii jarnej edície ekonomického a menového vývoja Slovenska. Centrálna banka očakáva, že predkrízovú úroveň by slovenská ekonomika mohla dosiahnuť ešte koncom tohto roka.Bratislava 31. marca - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) dostal na stredajšom rokovaní vlády prísľub na zvýšenie pomoci pre pandémiou postihnuté subjekty cestovného ruchu a gastrosektor o 157 miliónov eur. V jeseni bolo pôvodne na takúto pomoc vyčlenených 100 miliónov eur.Bratislava 31. marca – Súčasná právna úprava umožňuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2020. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť až do konca roka 2030. Pripravilo preto novelu cestného zákona, ktorú v stredu poslanci parlamentu schválili.Bratislava 1. apríla - Viac ako 682.000 daňovníkov si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 31. marca daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok. Možnosť posunúť si lehotu na splnenie tejto povinnosti využilo 277.280 daňovníkov. Vo štvrtok o tom informovala Finančná správa (FS) SR, ktorá zaznamenala aj ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní.Bratislava 1. apríla – Na Slovensku vo štvrtok vznikla agentúra Slovakia Travel, ktorej cieľom je podpora cestovného ruchu. Na sociálnej sieti to oznámil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) spolu s Václavom Mikom, ktorý je generálnym riaditeľom tejto agentúry.Bratislava 2. apríla - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila tender na poskytovanie palubných jednotiek a zákazníckych služieb pre platiteľov mýta. Zákazka je druhým dielom novoobstarávaného systému elektronického výberu mýta. Ponuky záujemcov bude NDS otvárať 30. júna. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 196 miliónov eur.