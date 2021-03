Prieskum CBRE: Viac ako polovica európskych investorov plánuje tento rok navýšiť svoj kapitál do nehnuteľností

Zdroj: CBRE

Podľa prieskumu „Investor Intention 2021“ od spoločnosti CBRE bude v roku 2021 pre investorov v EMEA regióne najatraktívnejšou lokalitou práve Londýn. V prvej päťke preferovaných miest sa okrem neho umiestnil Berlín, Frankfurt, Paríž a Amsterdam. Na ďalších dvoch priečkach však boli nemecké mestá Mníchov a Hamburg. Respondenti preto očakávajú, že z koronakrízy sa v oblasti investícií zotaví v Európe najskôr práve Nemecko. Ich predpoklady pritom podporuje aj fakt, že objemy nemeckých investícií zaznamenali v roku 2020 medziročný pokles len o 5 %.

Zaujímavé sú aj zistenia zaznamenané v rámci CEE regiónu. Každý druhý investor v prieskume naznačil, že v roku 2021 plánuje zvýšiť svoju transakčnú aktivitu.

"Slovensko, podobne ako zvyšok Európy, nasledovalo v roku 2020 trend poklesu objemu investícií do komerčných nehnuteľností. Rovnako aj na Slovensku dominovali investície do industriálnych a kancelárskych nehnuteľností, ktoré sa v čase pandémie vyznačujú väčšou odolnosťou. Na rozdiel od západnej Európy, kde je rezidenčný sektor objemom investícií už druhý najväčší, Slovensko túto oblasť nehnuteľností zatiaľ len objavuje. Myslíme si, že investície do rezidenčného sektora naberú v najbližších rokoch na intenzite aj na Slovensku tak, ako sa to už deje napríklad v susednom Poľsku alebo Českej republike,“ opisuje situáciu Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Výsledky prieskumu CBRE predikujú pozitívne správy. Až 60 % respondentov naprieč celou Európou sa totiž vyjadrilo, že tento rok plánujú investovať do nehnuteľností viac ako v roku 2020. Takmer 75 % z týchto respondentov má v pláne investovať o 10 % viac ako minulý rok. Medzi jednotlivými krajinami sú však značné rozdiely. Napríklad v prípade britských investorov má, podľa prieskumu, v pláne investovať väčší kapitál viac ako 80 % respondentov.

Aj napriek tomu, že v súvislosti s koronavírusom pracuje aktuálne veľa ľudí z domu, kancelárske nehnuteľnosti aj naďalej ostávajú medzi európskymi investormi preferovaným sektorom. Podľa prieskumu ho uprednostňuje 35 % z nich. Kvalita kancelárskych nehnuteľností by preto mala aj do budúcna rásť. Druhým najobľúbenejším realitným sektorom sú rezidenčné nehnuteľnosti, do ktorých plánuje investovať 24 % respondentov. Nasledoval sektor priemyselných a industriálnych nehnuteľností s podielom 22 %. Aj vzhľadom na tieto zistenia nie je prekvapením, že na týchto troch realitných trhoch zaznamenáme najvyššie ceny. Väčšina investorov, naopak, očakáva značné zľavy v rámci maloobchodných a hotelových nehnuteľností. Rovnaké predpoklady majú aj v prípade kancelárskych nehnuteľností nižšej kvality.

Vzhľadom na neistotu okolo pandémie a jej dopad na ekonomiku a realitný trh, viac ako 50 % respondentov uviedlo, že v roku 2021 uprednostnia tzv. core a core-plus stratégie. Vo svojich rozhodnutiach tak budú opatrnejší. Práve takéto investičné nehnuteľnosti sa totiž vyznačujú stabilne generovanými príjmami, nízkym rizikom, a sú obecne preferované konzervatívnejšími investormi. Respondenti tiež v prieskume preukázali silnejšie zameranie aj na prijatie tzv. ESG stratégií (životné prostredie, spoločnosť a vláda), pričom 2/3 z nich už ESG kritéria v rámci svojich investičných postupov prijali už v minulosti. Podľa prieskumu je táto forma stratégie najviac rozšírená práve v Spojenom kráľovstve, keďže ju prijalo už 89 % opýtaných.

„Globálni investori sa aj naďalej zameriavajú na oblasť nehnuteľností, z čoho bude mať úžitok aj európsky trh. Myslenie niektorých investorov zmenila aj istota ohľadne Brexitu, čím sa obnovila ich dôvera v londýnsky trh. Očakávame preto, že práve tu bude najbližších 12 mesiacov smerovať veľké množstvo európskeho kapitálu. Ukázalo sa tiež, že voči pandémii bolo mimoriadne odolné aj Nemecko. Preto pre nás nie je žiadnym prekvapením, že investori prejavili dôveru v rýchle zotavenie tejto krajiny,“ uzatvára Chris Brett, riaditeľ oddelenia pre kapitálové trhy EMEA regiónu v spoločnosti CBRE.