Vplyvný tajomný muž: Zomrel miliardár a zakladateľ skupiny PPF Petr Kellner

Dôvody nehody, pri ktorej zahynulo päť ľudí, sú predmetom vyšetrovania. Podľa aljašskej polície je medzi obeťami leteckého nešťastia okrem Kellnera aj Benjamin Larochaix, tréner freestyle snowboardingu, dvaja z miestnych sprievodcov a pilot vrtuľníka. Jeden človek prežil a je vo vážnom stave v nemocnici, podľa Denníku N ide o fotografa a bývalého českého reprezentanta v snoubordingu Davida Horvátha.

Podľa informácií amerického denníka The New York Times sa vrtuľník vezúci skupinu lyžiarov zrútil v blízkosti ľadovca Knik na Aljaške. Predpokladá sa, že sa skupina chcela v oblasti venovať heliskiingu, teda lyžovaniu, pri ktorom lyžiari vysadnú z vrtuľníka. O možnom páde stroja Airbus AS350B3 patriaceho spoločnosti Soloy Helicopters z aljašského mesta Wasilla, sa aljašskí štátni policajti dozvedeli v sobotu o 22:00 miestneho času, keď vrtuľník nedorazil na miesto pristátia a svedkovia videli trosky v oblasti ľadovca Knik. Na miesto ihneď vyslali záchranársky tím, ktorý konštatoval smrť piatich ľudí a našiel jediného preživšieho.

„Je to oblasť s veľmi prudkými svahmi, terén je pokrytý snehom, približne okolo 5000, 6000 stôp nad morom (okolo 1700 m. n. m)," citoval web Anchorage Daily News Clinta Johnsona z amerického Národného úradu pre dopravnú bezpečnosť NTSB.

Aljašské úrady už o úmrtiach informovali pozostalých. K tragickej udalosti vydala vyhlásenie aj chata Tordrillo Mountain Lodge, kde boli Kellner a ďalší ubytovaní. „Za 17 rokov, čo tieto akcie prevádzkujeme, je to prvýkrát, čo musíme čeliť takejto udalosti," uviedli s tým, že Kellner bol ich častým hosťom a priateľom. Ako píše NYT, pri heliskiing je len malý priestor na chyby. V posledných rokoch sa stal magnetom pre všetkých, ktorí hľadajú nový spôsob športového vzrušenia. Vrtuľníky lyžiarov dopravujú do odľahlých častí hôr na neporušený sneh, šport je však spojený s vysokými výdavkami a vysokým rizikom. Uvedená chata leží v oblasti, ktorá je mekkou lyžovania a snowboardingu vo voľnom teréne. Týždenný pobyt s dopravou vo vrtuľníku ponúka Tordrillo Mountain Lodge za 15 000 dolárov na osobu.

Kellner, ktorého majetok vlani časopis Forbes vyčíslil na 293 miliárd korún, o svojej záľube v jazdení na snowboarde v minulosti hovoril pre denník MF DNES. Vyfotený na snowboarde sa objavil tiež v roku 2013 vo výročnej správe skupiny PPF.

Podnikateľ a finančník Petr Kellner mal povesť najbohatšieho a jedného z najvplyvnejších Čechov, ktorý sa na verejnosti príliš neukazoval a s médiami komunikoval len zriedka. Každoročne preto budila veľkú pozornosť výročná správa jeho skupiny PPF, v ktorej Kellner nielen zverejňoval svoju, inak zriedkavo publikovanú, aktuálnu fotografiu, ale tiež predstavoval svoj pohľad na svet biznisu, ale nielen na ten. Naposledy vyšla vlani v júli. Kellner je majoritným vlastníkom investičnej skupiny PPF Group, ktorá investuje do radu sektorov a pôsobí na troch kontinentoch. Podľa výročnej správy spoločnosti za rok 2019 Kellner ovláda 98,93 percenta PPF.

Investičná skupina PPF investuje do radu sektorov od bankovníctva a finančných služieb cez telekomunikácie, strojárstvo, biotechnológie, poisťovníctvo, nehnuteľnosti až po poľnohospodárstvo. Okrem Českej republiky PPF pôsobí v 24 ďalších krajinách sveta na troch kontinentoch - v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Portfólio PPF zahŕňa Home Credit, PPF banku, Air Bank, Benxi so značkou Zonk (bankovníctvo), Cetin, O2 (telekomunikácie), PPF Real Estate Holding (reality), Soti (biotechnológie), Škoda Transportation (dopravné strojárstvo), PPF Life Insurance (poisťovníctvo), Polymetal International (ťažba zlata a striebra), RAV Agro (poľnohospodárstvo), PPF Art (aktivity v oblasti kultúry a umenia) alebo Bestsport (vlastník pražskej O2 arény). Do skupiny patrí taktiež firma CzechToll, prevádzkovateľ mýta v ČR.

Skupina PPF vykázala v roku 2019 hospodársky výsledok po zdanení 935 miliónov eur v porovnaní s 815 miliónmi eur o rok skôr. Výnosy medziročne zvýšila o 17,5 percenta na 10,15 miliardy eur a aktíva o osem percent na 48,614 miliardy eur. V prvom polroku minulého roka skupina spadla do straty 384 miliónov eur, o rok skôr zarobila 573 miliónov eur. Celkové aktíva skupiny sa medziročne znížila o päť miliárd eur na 44 miliárd eur..

Do sveta "veľkých peňazí" sa absolvent pražskej Vysokej školy ekonomickej Kellner prebojoval vďaka úspechu štyroch privatizačných fondov spadajúcich pod Správu prvého privatizačného fondu a. s. (Správa PPF). Tú založil spolu s dvoma spoločníkmi. Peniaze na "rozjazd" mu požičal Teplický sklársky holding Sklo Union vedený Štefanom Popovič. Prvý privatizačný fond (PPF) v kupónovej privatizácii získal akcie viac ako dve stovky firiem v hodnote presahujúcej päť miliárd korún. O jeho začiatkoch Popovič po rokoch povedal, že Kellner presne vedel, čo chce, mal v sebe obrovskú charizmu a v tom čase ako jediný vedel, ako má fungovať investičná spoločnosť.