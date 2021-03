Nehnuteľnosti patria pre rastúce ceny k najpopulárnejším investíciám

dnes 13:31 -

Kúpa nehnuteľnosti sa stala za posledné roky jedným z populárnych spôsobov investovania Slovákov. Hypotéky sú dostupnejšie, a tak sa veľa ľudí rozhodne, že svoje financie investuje práve do kúpy bytu či domu. Podľa analytika Swiss Life Select Slovensko Petra Világiho je potrebné zvážiť všetky riziká.

Ceny nehnuteľností na Slovensku dlhodobo rastú a tento trend nezastavila ani pandémia nového koronavírusu. Za minulý rok narástli podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) medziročne o takmer 12 %. Za dva najvýznamnejšie dôvody tohto rastu sú považované ich nedostatok a nízke úverové sadzby hypoték. Tie napriek pandémii klesli koncom minulého roka na ďalšie historické dno. Odráža sa to aj na objeme peňazí, ktoré banky na kúpu nehnuteľností požičiavajú. Ten každým rokom rastie, na konci minulého roka presiahol celkový objem poskytnutých úverov na bývanie 33 miliárd eur.

Aj z toho dôvodu, že ceny bytov a domov neustále rastú, ich ľudia považujú za jednu z najistejších investícií. "Dôležité je však uvedomiť si, že ani jeden z vyššie uvedených dôvodov ich neustáleho zdražovania nemusí trvať donekonečna. Treba preto rátať s tým, že do budúcna môže dopyt po nehnuteľnostiach klesnúť," vysvetľuje Világi.

Nevýhodou nehnuteľností ako investície je aj ich nízka likvidita. "Znamená to, že ak sa aj dostanete do situácie, v ktorej potrebujete svoje peniaze uložené v nehnuteľnosti použiť na niečo iné, musíte najskôr prejsť pomerne zdĺhavým procesom. Samotné nájdenie kupca môže trvať niekoľko mesiacov až rok – v závislosti od atraktivity nehnuteľnosti a dopytu na trhu," upozorňuje Világi. Rovnako treba rátať so všetkými právnymi úkonmi okolo predaja a prepisu nehnuteľnosti.

Ak sa klient rozhodne pre kúpu investičného bytu či domu, mal by si podľa odborníka vypočítať, aký potenciálny zisk a v akom horizonte môže očakávať. Taktiež by si mal odrátať všetky vstupné náklady vrátane provízie realitnej kancelárii, či náklady na zariadenie alebo rekonštrukciu. "Ak budete byt či dom prenajímať, mali by ste mať ideálne niekoľkomesačnú finančnú rezervu, ktorá vám pokryje náklady spojené s bytom v prípade, ak by vám vypadol nájomník," zdôrazňuje Világi.

Pri prenájme treba myslieť aj na to, že môžu vzniknúť náklady na prípadnú opravu bytu po nájomníkoch. "Samozrejme, môžete to mať ošetrené zmluvne a následne si tieto náklady vymáhať od samotných nájomníkov, no to je často takpovediac na dlhé lakte. Niekedy môže trvať až roky, kým sa k peniazom reálne dostanete," upozorňuje analytik. Nehnuteľnosť je podľa neho dobrým investičným aktívom, no iba v prípade, ak tvorí menšiu časť portfólia.