Zisk čínskeho ropného koncernu CNOOC klesol vlani takmer o 60 %

Čínsky ropný a plynárenský koncern CNOOC zaznamenal za minulý rok pokles zisku takmer o 60 %, pričom dosiahol najnižšiu hodnotu za posledné tri roky. Výsledky spoločnosti skresala pandémia nového koronavírusu, ktorá ovplyvnila ceny energií aj spotrebu palív.

Tretia najväčšia ropná spoločnosť v Číne vo štvrtok uviedla, že za rok 2020 dosiahla čistý zisk 24,96 miliardy jüanov (3,24 miliardy eur) pri tržbách na úrovni 155,37 miliardy jüanov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles zisku o 59 % a zároveň jeho najnižšiu hodnotu od roku 2017, informovala agentúra Reuters.

Napriek výraznému poklesu však zisk mierne prekonal očakávania trhov. Analytici oslovení spoločnosťou Refinitive počítali s jeho poklesom na 24,34 miliardy jüanov.

Produkcia spoločnosti sa v minulom roku síce zvýšila o 4,3 %, výsledky však výrazne ovplyvnil prudký pokles cien ropy. Pokles zaznamenali aj ceny plynu.

Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá viedla k niekoľkotýždňovému uzatvoreniu podnikov a obchodov, ako aj k obmedzeniu pohybu obyvateľstva, čo zasiahlo do leteckej dopravy a cestovného ruchu. To sa odrazilo aj na dopyte po palivách.

Kapitálové výdavky spoločnosti dosiahli vlani 79,5 miliardy jüanov. Je to v súlade s upraveným cieľom, ktorý firma stanovila v rozmedzí od 75 do 85 miliárd jüanov. V tomto roku plánuje CNOOC kapitálové výdavky výrazne zvýšiť. Očakáva ich na úrovni od 90 do 100 miliárd jüanov, čo znamená najvyššiu hodnotu od roku 2014.