Analýza: Ako sa vyvíjajú ceny potravín pred Veľkou nocou

Zdroj: 365bank

Foto: getty images

dnes 13:29 -

V medziročnom porovnaní, teda oproti rovnakému obdobiu vlaňajška, sa v januári tohto roka ceny potravín znížili o -0,5 % a vo februári o -0,6 %. Podobný medziročný pokles cien potravín očakávame aj v marci a apríli. Nižšie ceny potravín ako vlani sú dôsledkom bázického efektu, nakoľko počas prvej vlny pandémie potraviny v našich obchodoch ešte zdražovali. K spomalovaniu ich cenového rastu začalo dochádzať až v lete, a to pod vplyvom koronakrízy.

S cenovým vývojom potravín to ale nie je vôbec jednoduché. Z medziročného hľadiska sú síce aktuálne lacnejšie ako vlani, medzimesačne ale ceny potravín už rastú. V januári oproti decembru sa zvýšili až o 1,1 % a vo februári oproti januáru vzrástli o 0,2 %. Na mesačnej báze sa zvyšujú hlavne ceny zeleniny, ovocia, vajec, mliečnych výrobkov a kuracieho mäsa.

Potraviny začali aktuálne zdražovať. Čo sa pod to podpisuje?

Zdražovanie potravín má na svedomí predovšetkým rast cien poľnohospodárskych komodít. Podľa údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa svetové ceny potravín vo februári tohto roka zvýšili už deviaty mesiac v rade a sú najvyššie za posledných viac než 6 rokov.

Zdražovanie potravín ovplyvnili podľa tohto indexu hlavne vyššie ceny cukru a rastlinných olejov. Cukor zdražuje hlavne kvôli tomu, že výroba v krajinách, ktoré sú jeho najväčšími producentmi, klesla. Už niekoľko mesiacov sa výrazne zvyšujú aj ceny palmového oleja. Mierny rast bol podľa FAO indexu dosiahnutý v prípade mäsa a mliečnych výrobkov. Na ceny mäsa ale stale vplýva lacnejšie bravčové mäso kvôli moru ošípaných v Európe. Aktuálne sa ale situácia začína meniť, dopyt z ázijskych krajín po mäse z EÚ rastie a jeho ceny pôjdu nahor. Zvyšujú sa aj ceny obilnín na svetovom trhu. Kukurica bola v januári dokonca medziročne drahšia až o viac než 40 % kvôli vysokému dopytu z Číny a slabšej produkcii v USA. Výrazne drahšia je aktuálne na trhoch aj pšenica.

A ako sa budú hýbať ceny potravín v nasledujúcich mesiacoch?

Ceny potravín začínajú rásť a očakávame, že sa budú zvyšovať počas prvého tohtoročného polroka. Podpisuje sa pod to rast cien komodít na svetovom trhu. Bravčové mäso je aktuálne lacnejšie kvôli moru ošípaných, ktorý zasiahol chovy v krajinách EÚ a ázijské krajiny prestali kupovať ošípané z Európy. Preto tu vznikol výrazný prebytok, čo stlačilo cenu nadol. Aktuálne ale došlo k zmene situácie a Čína začína opäť vo veľkom skupovať bravčové mäso z Európy, keďže v Ázii vznikli obavy zo šírenia nových kmeňov moru ošípaných. Preto očakávame, že ceny bravčového pôjdu zanedlho hore. Zdražovanie už teraz pociťujeme pri vajíčkach. Môže za to vtáčia chrípka, ktorá zasiahla viaceré krajiny únie vrátane Slovenska a znížila ponuku na trhu. To sa môže neskôr prejaviť aj na rastúcich cenách hydinového mäsa. Smerom nahor sú ceny mäsa tlačené aj zvyšujúcimi sa cenami obilnín, keďže tie sa používajú na kŕmenie zvierat. Smerom nadol ale na ceny mäsa pôsobí zatvorenie reštaurácií, čo znižuje dopyt z ich strany.

Očakávame, že počas tohto roka sa budú zvyšovať aj ceny chleba a pekárenských výrobkov, a to kvôli drahším obilninám a vyšším výrobným nákladom pekárov. Prorastovo bude na ceny potravín v prvom polroku pôsobiť aj zdražovanie sóje, cukru, olejov a tiež rastúce ceny ropy. Potraviny totiž treba nielen vyrobiť, ale aj prepraviť do obchodov.

Ceny potravín sú ale výrazne ovplyvňované aj počasím a úrodou, ktoré je veľmi ťažké predpovedať. V druhom tohtoročnom polroku, keď príde na trh nová úroda, by sa mala situácia stabilizovať. Nová úroda, pokiaľ bude dobrá, stlačí nadol ceny ovocia a zeleniny. Drahšie obilniny zvýšili záujem farmárov o ich pestovanie, viacero otáznikov ale visí na tým, aká bude tohtoročná úroda vo svete. To následne ovplyvní aj ceny obilnín.

Cenová hitparáda potravín: Čo nás pred sviatkami vyjde drahšie a čo lacnejšie ako vlani?

Na základe údajov ŠÚ SR o spotrebiteľských cenách za február 2021 sme zostavili cenovú hitparádu potravín, ktoré bývajú súčasťou našich veľkonočných nákupov.

Na čele nášho cenového rebríčka sa umiestnili niektoré druhy ovocia a zeleniny. Najvýraznejšie medziročne zdražel cesnak, a to až o viac než pätinu. Takmer 12 %-ný rast dosiahli pomaranče a približne desatinu si pripísali kiwi aj jablká. Okrem ovocia a zeleniny sa medzi potravinami s najvyšším cenovým rastom umiestnili aj rastlinné oleje a ryža.

Veľkonočné sviatky si mnohí nevedia predstaviť bez rôznych mäsových špecialít, ktoré sú ale dnes drahšie ako vlani. Najviac si priplácame za párky, a to o 6 %. Šunková saláma a údené mäso je drahšie o necelých 5 %, slanina o takmer 4 % a trvanlivá saláma nás vychádza o 1,2 % viac ako vlani. A v rámci jednotlivých druhov mäsa sa v súčasnosti zvyšujú hlavne ceny hovädzieho mäsa, a to o 2 až 4 %. Drahšie ako minulý rok pred Veľkou nocou nás vychádza aj chlieb, cukor a niektoré mliečne výrobky. Drahší je hlavne plesňový syr o zhruba 7 %, kyslé mlieko o 3 % a mierne drahšie sú aj tvrdé syry (o zhruba 1 %).

A na čom dokážeme tento rok ušetriť? Pri kúpe niektorého ovocia a zeleniny si výrazne priplatíme, iné ale naopak výrazne zlacnelo. Pred tohtoročnými sviatkami nás vychádzajú lacnejšie uhorky (o takmer štvrtinu), nasledujú mandarínky (o -17 %) a hrozno (o -15 %). Dvojciferný pokles ceny dosiahol aj petržlen, zeler, zemiaky, paprika a banány. A medzi položkami s najväčším cenovým poklesom sa umiestnilo aj bravčové mäso, ktoré zlacnelo o -10 až -15 %. Lacnejšie nás vychádza aj kuracie mäso, a to približne o -4 %. Lacnejšie sú aj niektoré mliečne výrobky, aj keď nie výrazne. O percento menej ako pred rokom zaplatíme v obchode za maslo a mlieko a zhruba o -3 % menej za tvaroh, smotanu a bryndzu.

Autorom je Jana Glasová, analytička 365.bank