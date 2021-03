Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 11. týždni 2021:Brusel 16. marca - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že minulotýždňové dlhopisy vo výške 9 miliárd eur, ktoré boli vydané v rámci programu SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov koronakrízy, rozdelila v podobe výhodných pôžičiek medzi sedem členských krajín EÚ. Slovensko dostane 330 miliónov eur.Bratislava 17. marca - Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži o dva mesiace. Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktoré v stredu schválil kabinet. Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti sa vzťahuje na poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorým podporné obdobie uplynie po nadobudnutí účinnosti nariadenia, ako aj na tých poistencov zaradených do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorým podporné obdobie už uplynulo pred účinnosťou tohto nariadenia.Bratislava 17. marca - Splatnosť sociálneho poistenia za tohtoročný marec sa odkladá do 30. júna. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne rezortu práce, ktoré v stredu rovnako schválil kabinet.Bratislava 17. marca – Žiadosť o odklad daňového priznania by mohli daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenie COVID-19, ktorý v stredu schválila vláda. Materiál tiež napríklad predlžuje uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna a prináša aj ďalšie zmeny. Kabinet zároveň požiadal parlament o prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní. Bratislava 17. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v stredu demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Rezort bude dočasne viesť minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Krajniak oznámil svoj koniec vo funkcii v pondelok (15. 3.), prezidentku požiadal o uvoľnenie z funkcie v čo najkratšom čase. Svoje rozhodnutie označil za krok, ktorý má demonštrovať snahu Sme rodina o čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy.Bratislava 18. marca – Vo viac ako polovici vybraných prípadov v rámci forenzného auditu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa potvrdilo, že finančné toky boli riadené korupčným spôsobom. Uviedol to vo štvrtok šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽANO).Bratislava 18. marca – Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Zároveň sa zavedú celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú vo štvrtok schválila Národná radu (NR) SR. Účinná by mala byť od 1. marca 2022.Bratislava 18. marca – Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neprelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri novele zákona o diaľničnej známke. Za návrh hlasovalo 73 zo 122 prítomných poslancov. Vrátený zákon tak neschválili. Právna norma riešila úpravu lehoty na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známky. Hlava štátu namietala, že novela zákona nesplnila podmienky pre skrátené legislatívne konanie, a navrhovala, aby parlament zákon neprijal ako celok.Bratislava 19. marca - Vo februári tohto roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 7,9 %. V porovnaní s januárom tak vzrástla o 0,09 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Ústredie zhodnotilo, že aj vo februári ostala situácia na trhu práce stabilná, a to napriek protipandemickým opatreniam.