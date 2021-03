Výnosy amerických dlhopisov rastú, ropa má negatívne vyhliadky. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Expanzívna monetárna politika Fedu

Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov krátkodobo stúpli na 1,75 % - čo je najvyššia úroveň od januára 2020, zatiaľ čo výnosy na 30-ročných dlhopisoch stúpli na 2,5 %, najvyššie od augusta 2019. Rasty výnosov spôsobila tlačová beseda Jeroma Powella, predsedu americkej centrálnej banky, ktorý signalizoval, že Fed nebude dvíhať úrokové sadzby potenciálne až do roku 2023. Wall Street na tieto správy reagovala chaoticky, korekciou na akciových trhoch, posilnením USD a poklesom ceny zlata. Americká ropa WTI poklesla o 8 % na 59,41 USD za barel, kvôli obavám zo spomalenia vakcinačných programov, a tým aj spomalenia obnovy ekonomickej aktivity v Európe.

Dopyt po rope sa spomalí

Medzinárodná energetická agentúra (EIA) zverejnila analýzu, v ktorej tvrdí, že spotreba ropy sa do roku 2023 vráti na úrovne z roku 2019, čím znova dosiahne spotrebu 101 mil. barelov ropy denne a vymaže tak pokles spotreby o 9 mil. barelov ropy počas globálnych tvrdých lockdownov. Zároveň varuje, že rast dopytu po rope bude následne výrazne pomalší ako pred pandémiou a na pred-pandemické úrovne sa už nikdy nevráti. Dôvodmi sú podľa EIA zmeny pracovných návykov - viac práce z domu, menej služobných ciest a strata popularity fosílnych palív na úkor obnoviteľných zdrojov.

Americká ekonomika by mala rásť

V utorok zverejnia maloobchodné tržby zo Spojených štátov. Medzimesačne by mali poklesnúť v dôsledku vytratenia efektu jednorazových šekov, ktoré Američania spotrebovali minulý mesiac. V stredu nás čaká zasadnutie Fedu, kde budú zverejnené kvartálne ekonomické projekcie. Tie by mohli naznačiť vývoj ekonomiky v najbližších mesiacoch. Neočakáva sa zmena politiky ani navyšovanie stimulov.



Roman Bašár

Autor je spolupracovníkom Across Private Investments, Svet otvorených možností