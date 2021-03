Základný veľkonočný nákup: Drahšie je pečivo, vajcia či cukor

Zdroj: Fingo

dnes 13:28

„V obchodoch už niekoľko týždňov vidíme predveľkonočné akcie na mnohé výrobky. Neočakávame, že veľkonočné nákupy si Slováci nechajú na poslednú chvíľu. Už teraz pozorujeme zvýšený maloobchodný predaj. Ak by dali do košíka len základné suroviny, nákup ich vyjde v priemere na 50 eur. Avšak reálne minú Slováci na veľkonočné sviatky v priemere od 50 do 200 eur,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk. Zvýšenie môžu Slováci pociťovať najmä v prípade pečiva, vajec a cukru. Cena rožku sa aktuálne pohybuje na úrovni 0,07 eura, avšak v najbližších týždňoch by sa jeho cena mohla dostať až na úroveň 0,10 eura. Dôvodom sú zvýšené náklady pekárov.

„Cena pečiva na slovenských pultoch ďalej rastie od konca minulého roka aj kvôli následkom pandémie koronavírusu. Pekárom sa navyšovali náklady na protipandemické opatrenia bez kompenzácie zo strany štátu. Slovenskí výrobcovia pečiva a pekárenských výrobkov už začali iniciovať otváranie dodávateľských zmlúv s obchodnými reťazcami a zvyšovanie odbytových cien,“ skomentovala Buchláková. Chlieb tmavý zdražel medziročne o 2 %, aktuálne sa jeho cena pohybuje na úrovni 1,49 eura. Ceny ovplyvňuje aj situácia vo svete. Ceny pšenice vzrástli o 6,8 percenta vďaka silnému svetovému dopytu a očakávaniam zníženého predaja zo strany Ruska, keď sa jej vývozné clo na pšenicu v marci 2021 zdvojnásobí.

Postupne dražejú aj vajcia. Aktuálne stojí klasické balenie 10-tich vajíčok 1,47 eur. Ich cena sa však v nasledujúcom období môže vyšplhať až na úroveň 1,55 eura. Na cenu tlačí v súčasnosti vtáčia chrípka, ktorá sa objavila vo viacerých európskych krajinách, najmä v Poľsku. Strata nosníc zasiahla farmárov, ktorí zároveň zápasia s ekonomickými dôsledkami pandémie koronavírusu.

„Tento rok budú mať gazdinky drahšie pečenie, nakoľko cena kilového cukru sa vyšplhala na úroveň 0,73 eura a stále rastie. Aktuálne silný globálny dopyt po dovoze podnietil obavy z nižšej dostupnosti v dôsledku zhoršenia vyhliadok na úrodu v únii, Rusku a Thajsku, ako aj v dôsledku suchých poveternostných podmienok v Južnej Amerike. Ceny cukru by sa mala zastabilizovať na úrovni 0,75 eura v nasledujúcich týždňoch,“ doplnila Buchláková.

Ceny potravín ovplyvňuje najmä úroda, ktorá je závislá od počasia, náklady na prácu, ako príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky, spracovanie surovín či prepravné a iné náklady. Všeobecne platí, že slabšia úroda znamená následne vyššie ceny. Pri obilí v tomto prípade nie sú dobré vyhliadky. Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra by sa mala znížiť produkcia pšenice v tomto roku, čo navýši jej cenu v nasledujúcich mesiacoch o viac ako tretinu. Nižšia produkcia sa podpíše pod objem obilia na trhu v druhom polroku, čo by znamenalo udržanie vysokých cien aj po zbere novej úrody.

Lacnejšie je aktuálne bravčové mäso, nakoľko doznievajú dopady afrického moru ošípaných. Lacnejšie sú aj ďalšie mäsové výrobky.

Výrazné predzásobovanie oslablo, a to aj napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. Slováci sa totiž počas prvej presvedčili, že slovenskí obchodníci na vzniknutú situácii reagujú navyšovaným zásob základných trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt preto neohrozil dostupnosť jednotlivých výrobkov. Pokiaľ v niektorom obchode nie je krátkodobo nejaký druh tovaru, je to tým, že väčšina obchodov nemá vlastné sklady, ale sú zásobované priebežnými rozvozmi z centrálnych skladov.