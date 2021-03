MMF: Pandémia výrazne posilnila trhovú silu dominantných firiem

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 16:31 -

Takzvaná koronakríza obzvlášť tvrdo zasiahla malé a stredné podniky, čo spôsobilo obrovské straty pracovných miest a ďalšie jazvy v ekonomike. A zároveň, trhová sila dominantných firiem sa ešte zvýšila a z krízy vychádzajú silnejšie.

Už predchádzajúce skúseností ukázali, že nadmerná trhová sila v rukách niekoľkých spoločností môže byť brzdou strednodobého rastu, inovácií a investícií. A to by zase mohlo narušiť zotavovanie sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a zablokovať rast mnohých rozvíjajúcich sa spoločností v čase, keď je ich dynamika veľmi potrebná.

Vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, upozornil fond. A vlády to budú musieť dosiahnuť v mnohých odvetviach - od výroby, cez zdravotníctvo až po digitálne odvetvia.

Nový výskum MMF ukazuje, že kľúčové ukazovatele trhovej sily stúpajú - napríklad zvyšovanie cien nad hraničné náklady alebo koncentrácia výnosov medzi najväčšími hráčmi v danom sektore, uviedla generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgieva v príspevku na blogu, ktorý je priložený k dokumentu.

Fond odhaduje, že v dôsledku pandémie by sa táto koncentrácia mohla vo vyspelých ekonomikách zvýšiť minimálne tak, ako počas 15 rokov do konca roku 2015. Aj v tých odvetviach, ktoré ťažili z krízy, ako je digitálny sektor, patria dominantní hráči medzi najväčších víťazov.

Ak je úspech prirodzenou odmenou za inovácie, efektívnosti a zlepšenia služieb, je vítaný. V poslednom čase je však v mnohých priemyselných odvetviach badať známky toho, že k rastu trhovej sily dochádza pri absencii silných konkurentov pre dominantné firmy.

Vo viacerých odvetviach je teraz vidno trend znižovania dynamiky podnikov. Podľa štúdie majú napríklad začínajúce firmy, tzv. start-upy, problém preniknúť na ďalšie trhy a veľkí hráči často podhodnocujú ceny, aby udržali nových rivalov za dverami.

Toto sú premeškané príležitosti z hľadiska rastu, vytvárania pracovných miest a zvyšovania príjmov.

Jedným z faktorov, ktorý prispieva k týmto trendom, je nárast fúzií a akvizícií. Aj keď fúzie a akvizície môžu priniesť úspory nákladov a lepšie výrobky, môžu tiež oslabiť stimuly pre inovácie a posilniť schopnosť firmy diktovať ceny.



Fond preto odporúča vládam, aby sa sústredili na päť priorít, ktorých dôležitosť sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť.