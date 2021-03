Maloobchodníci hovoria o nedostatočnej podpore, zvažujú aj žalobu na vládu

dnes 18:31 -

Iniciatíva zdôraznila, že rešpektuje skutočnosť, že v rámci protipandemických opatrení boli prevádzky slovenských maloobchodníkov zatvorené. Pre väčšinu malých obchodníkov to však znamená, že už tri mesiace negenerujú žiadne tržby a zároveň čelia vysokým fixným nákladom. ISKM poukázala aj na to, že stále nebol prijatý pripravovaný odškodňovací zákon, o ktorom sa už dlhšie diskutuje. Zároveň podotkla, že v zahraničí štát podnikateľom, ktorí boli donútení prevádzky zatvoriť, prepláca fixné náklady.

"Mnoho podnikateľov zápasí s nedostatočnou štátnou podporou, a ak už na nejakú majú nárok, jej vyplácanie je žalostne pomalé," komentoval finančnú podporu zo strany štátu predseda ISKM Daniel Krakovský. Skonštatoval tiež, že stále netušia, kedy sa budú ich prevádzky otvárať. "Vláda by mala čím skôr predstaviť jasný plán, ktorý by zaručil zlepšenie aktuálneho stavu a obchodníci mohli konečne otvoriť svoje predajne," tvrdí.

Súčasná situácia môže podľa neho viesť k zlikvidovaniu tisícky malých obchodov a dostať desiatky tisíc ľudí na úrad práce. Iniciatíva preto vyzýva vládu, aby urýchlene podnikla kroky na záchranu maloobchodu, a to razantným zvýšením a tiež zrýchlením pomoci. ISKM zdôraznila, že ak sa najneskôr do konca marca situácia nezmení, budú nútení svoje nároky uplatňovať súdnou cestou a žalobami.

"O riešeniach našich problémov počúvame už od prvej vlny, v januári sme absolvovali stretnutie s predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev, ktorí prisľúbili nápravu a vypočuli si naše návrhy. Bohužiaľ, zostalo iba pri sľuboch," dodal Krakovský.