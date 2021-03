EÚ je pripravená zaviesť aj sama digitálnu daň, ak sa nedosiahne globálna dohoda

Zdroj: TASR

Podľa predbežného návrhu komuniké, do ktorého sa niektorým agentúram podarilo nahliadnuť, lídri EÚ na samite koncom marca „zdôraznia potrebu urgentného riešenia daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky, aby sa zabezpečila spravodlivosť a efektívnosť“.



Zaviažu sa pritom, že do polovice roka 2021 budú pracovať na „riešení založenom na konsenze“, ale zároveň „potvrdia, že sú pripravení pohnúť sa dopredu aj vtedy, ak nebude k dispozícii globálne riešenie," píše sa v návrhu, ktorý však nie je konečný a môže v ňom dôjsť k zmenám.



EÚ je frustrovaná pomalým pokrokom pri medzinárodných rokovaniach o pravidlách zdaňovania ziskov veľkých digitálnych spoločností. Niekoľko krajín už zaviedlo, alebo plánuje zaviesť dane z príjmov spoločností ako Facebook alebo Alphabet, materská spoločnosť vyhľadávača Google, v jurisdikciách, kde pôsobia. Tieto takzvané dane z digitálnych služieb vyvolali spor s administratívou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Doterajšie snahy o dosiahnutie konsenzu o podobných poplatkoch zlyhali aj v rámci EÚ, kde je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov. Niektoré krajiny trvajú na tom, že blok by sa mal najskôr venovať viac globálnym rokovaniam o daňových pravidlách pre technologických gigantov v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Isté známky pokroku sa objavili minulý mesiac. Na februárovom videosamite americká ministerka financií Janet Yellenová povedala svojim kolegom zo skupiny G20 (20 najväčších svetovch ekonomík), že USA už netrvajú na tzv. pravidle bezpečného prístavu, ktoré by americkým spoločnostiam umožnilo zvoliť si nové daňové pravidlá.



Napriek tomuto kroku Bidenovej administratívy ku globálnej dohode o tom, ako zdaniť globálnych technologických gigantov, vedie ešte dlhá cesta. Okrem otázky bezpečného prístavu sa USA a Európa rozchádzajú aj v názore na rozsah akýchkoľvek nových pravidiel aj na to, ako by sa mali presadzovať.



Európska komisia má predstaviť svoje plány digitálnej dane už na budúci mesiac.