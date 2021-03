SAE lákajú čoraz viac zahraničných spoločností na výhodné dane

dnes 18:46 -

Podľa skupiny Tax Justice Network SAE prilákali investície v hodnote viac ako 200 miliárd USD (167,60 miliardy eur). Stali sa jedným z najrýchlejšie rastúcich daňových rajov. V rebríčku krajín, ktoré lákajú firmy na nízke dane, sa prebojovali do prvej desiatky.

Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy a Bermudy stále zostávajú najvyhľadávanejšími jurisdikciami firiem, ktoré sa snažia o minimalizáciu daní, nasledované Holandskom.

Spojené arabské emiráty sa prvýkrát umiestnili na 10. mieste po tom, čo nadnárodné spoločnosti presmerovali cez Holandsko do SAE priame zahraničné investície v hodnote 218 miliárd USD, aby ušetrili na daniach. To predstavuje nárast investícií o takmer 180 %.

Hovorkyňa holandského ministerstva financií uviedla, že Amsterdam zaviedol tzv. zadržiavaciu daň, ktorá sa platí z odchádzajúcich financií a jej cieľom je zastaviť toky peňazí cez Holandsko do krajín s nízkym zdanením vrátane SAE a Bermúd.

Aj Dubaj, hlavné mesto SAE, tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, pretože blokády poškodili jeho cestovný ruch. A zároveň nižšie ceny ropy negatívne ovplyvnili pokladnicu emirátu v Perzskom zálive.

V snahe zabrániť úbytku obyvateľov a oživiť trh s nehnuteľnosťami po odchode mnohých emigrantov a po strate pracovných miest, vláda v SAE uvoľnila daňové pravidlá, aby povzbudila medzinárodné spoločnosti k založeniu sídla v emirátoch a ponúka víza bohatým cudzincom.

Emiráty už za to kritizovala Financial Action Task Force, globálna skupina, ktoré sa venuje praniu špinavých peňazí. SAE zároveň nedávno schválili vytvorenie nového vládneho úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.