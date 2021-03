Tempo rastu ekonomiky USA by tento rok mohlo prekonať rast čínskej ekonomiky

dnes 15:01 -

Po celé desaťročia rástla čínska ekonomika oveľa rýchlejšie ako americká. To by sa však mohlo tento rok zmeniť, keďže zotavovanie amerického hospodárstva z pandémie nového koronavírusu naberá tempo.

Ekonómovia zlepšujú svoje prognózy hospodárskeho rastu USA, keďže očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa zrýchľuje a Washington prijal nový balík stimulov vo výške 1,9 bilióna USD (1,59 bilióna eur). To je oveľa viac, ako mnohí ešte pred pár mesiacmi odhadovali.

Spoločnosť Goldman Sachs predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v roku 2021 zvýši o 6,9 %. To bude najrýchlejšie tempo jeho rastu od roku 1984. A banka Morgan Stanley je ešte optimistickejšia, keďže odhaduje expanziu americkej ekonomiky až o 7,3 %.

V oboch prípadoch by to bolo viac ako tohtoročný cieľ čínskej vlády, ktorým je rast HDP nad úrovňou 6 %, aj keď niektorí analytici z Wall Street predpovedajú Číne tento rok zvýšenie HDP až o 8,4 %.

V každom prípade sa zdá, že tempo rastu americkej ekonomiky by mohlo konkurovať alebo dokonca prekonať rast HDP Číny. Bol by to pozoruhodný úspech, pretože USA sú oveľa vyspelejšou ekonomikou a pred vyše 10 rokmi ich zasiahla tzv. veľká recesia, pričom čínska ekonomika aj počas vtedajšej globálnej krízy rástla.

V roku 2010, keď sa USA zotavili z veľkej recesie, dosiahol rast čínskeho HDP 10,6 %, čo bolo štvornásobne viac ako v prípade v USA. A v roku 2019, pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, čínska ekonomika rástla takmer trojnásobne rýchlejšie ako americká.

Pre priemerných Američanov tento optimizmus signalizuje silnejší trh práce a lepšie vyhliadky na prosperitu po hroznom pandemickom roku 2020. Morgan Stanley očakáva, že miera nezamestnanosti v USA do konca tohto roka klesne pod 5 % a do konca roku 2022 pod 4 %.

Samozrejme, sú to iba predpovede. Zotavovanie v USA by mohlo stratiť dynamiku, ak by nastali problémy s očkovaním, prípadne problémy s novými variantmi ochorenia COVID-19, alebo by sa objavila iná prekážka.

A je dôležité poznamenať, že ak sa Spojeným štátom tento rok podarí predbehnúť Čínu a vykážu väčší hospodársky rast, bude to pravdepodobne len jednorazové.

Čína je transformujúcou sa ekonomikou s demografickými výhodami a výhodami produktivity, ktoré jej v strednodobom aj dlhodobom časovom horizonte prinesú rýchlejší rast.