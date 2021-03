Predaj smartfónov v Číne sa vo februári zvýšil na viac ako trojnásobok

dnes 11:16 -

Podľa údajov Čínskej akadémie informácií a komunikácií (CAICT), štátom podporovaného think-tanku, predaj inteligentných telefónov v Číne vo februári 2021 medziročne vyskočil až na 21,3 milióna kusov zo 6,3 milióna smartfónov vo februári 2020.

Na ilustráciu, vo februári 2019 sa v druhej najväčšej svetovej ekonomike predalo 14,9 milióna smartfónov.

Tohoročné údaje tak signalizujú, že predaj inteligentných telefónov prekročil úroveň pred pandémiou.

Ekonomická aktivita v Číne sa začiatkom minulého roka zastavila po tom, ako vláda zaviedla prísne obmedzenia, aby zabránila šíreniu ochorenia COVID-19. To zasiahlo aj predaj smartfónov. Ale Čína sa pomerne rýchlo zotavila z pandémie a jej priemysel spolu so širšou ekonomikou sa vrátili k rastu.

No aj napriek ústupu pandémie v Číne čelia dnes producenti mobilných telefónov problémom, a to v dôsledku globálneho nedostatku čipov.

Kombinácia viacerých faktorov vrátane nesprávneho výpočtu dopytu, neočakávaných odstávok tovární a napätia medzi USA a Čínou spôsobila, že niekoľko automobiliek už koncom decembra oznámilo problémy so získavaním čipov. Postupne sa tieto problémy rozšírili aj na ďalšie typy čipov, vrátane tých, ktoré sú určené pre smartfóny.

Koncom februára viceprezident spoločnosti Xiaomi Lu Wej-ping zverejnil krátku správu na čínskych sociálnych sieťach, v ktorej sa sťažoval na „extrémny nedostatok“ čipov a situáciu označil za "krízovú".

Xiaomi je pritom jedným z niekoľkých čínskych výrobcov smartfónov, ktorí koncom minulého roka zvýšili produkciu v očakávaní silného predaja, pretože sankcie USA proti koncernu i Huawei Technologies zasiahli jeho výrobu telefónov.

Analytici považujú práve toto zvýšenie produkcie za jeden z faktorov, ktoré prispeli k nedostatku čipov.