Švajčiarsko očakáva rýchle zotavovanie ekonomiky

Po poklese v 1. štvrťroku by sa švajčiarska ekonomika mala začať výrazne zotavovať. Uviedol to vo štvrtok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorý počíta s postupným uvoľňovaním obmedzení prijatých v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Podľa ekonómov zo SECO by hospodárstvo malo v 1. štvrťroku zaznamenať výrazný pokles, ten by však mal byť podstatne miernejší než prepad v jarných mesiacoch minulého roka. K zmene by malo dôjsť od 2. štvrťroka, podmienkou však je, aby v najbližších mesiacoch neboli prijaté nové obmedzenia, či na domácom trhu, alebo na trhu kľúčových obchodných partnerov. V takom prípade sa začiatok zotavovania ekonomiky výrazne oddiali, dodal SECO.

Za celý rok 2021 odhaduje SECO rast ekonomiky na úrovni 3 % a v budúcom roku počíta so zrýchlením rastu na 3,3 %. V prípade prognózy na tento rok ponechal sekretariát rast na nezmenenej úrovni, prognózu na budúci rok však mierne vylepšil, keď pôvodne očakával rast na úrovni 3,1 %.

Miera inflácie by mala v tomto roku dosiahnuť 0,4 %. V porovnaní s pôvodným odhadom to znamená zrýchlenie inflácie, keďže pôvodná prognóza počítala s rastom spotrebiteľských cien iba o 0,1 %. SECO upravil smerom nahor odhad inflácie aj pre rok 2022. Pôvodne počítal s rastom spotrebiteľských cien o 0,3 %, teraz očakáva infláciu na úrovni 0,4 %.

Čo sa týka nezamestnanosti, SECO svoju pôvodnú prognózu nemenil. Aj naďalej tak očakáva, že miera nezamestnanosti dosiahne v tomto roku 3,3 % a v budúcom roku klesne na 3 %.