Fidelity: ECB sa zameria na sprísnenie finančných podmienok

Zdroj: fidelity

dnes 8:23 -

ECB zareaguje na nedávne sprísnenie zvýšením tempa núdzového pandemického programu nákupu aktív - PEPP. Presná týždenné suma pravdepodobne nebude oznámená. Predpokladáme, že program je flexibilný a bude použitý na nákup v rôznych krajinách podľa potreby. V tomto ohľade je najväčší rast výnosov v Taliansku, rýchly a neusporiadaný. ECB sa proti tomu pravdepodobne rázne postaví.

Nedávne komentáre predstaviteľov ECB naznačujú, že sa necítia spokojní so stupňom a rýchlosťou sprísňovania. Je to pochopiteľné, pretože za rastom výnosov stojí americká politika a vyhliadky na zotavenie. Zatiaľ čo fundamenty z USA podporované pokračujúcimi bezprecedentnými politickými stimulmi sa zdajú byť silné, v Európe je to iné. Zavádzanie vakcinácie, napriek určitému zrýchleniu v ostatnom čase, stále čelí mnohým prekážkam. Fiškálna stimulácia je skromnejšia, pretože sa očakáva, že Recovery and Resilience Fund príde s podporou neskôr v tomto roku. Prostredníctvom svojich opatrení môže ECB do istej miery pomôcť vyrovnať sprísňovanie finančných podmienok, ale je možné, že nakoniec bude treba zásah Fedu, ktorý môže značne obmedziť globálne rast výnosov. Očakávame, že k tomu v určitom okamihu dôjde, obzvlášť ak zmeny na trhu budú prebiehať rýchlejšie a chaoticky.

Autorkou je Anna Stupnytska, globálna makroekonómka Fidelity International.