Deutsche Bank ponechá prácu z domu na niekoľko dní v týždni

Generálna riaditeľka Deutsche Bank pre Veľkú Britániu, Tiina Lee uviedla, že byť v kancelárii 5 dní v týždni jej „pripadá trochu ako premrhaná príležitosť“. Lee uviedla, že zamestnanci chcú pracovať z domu a „to je niečo, čo sa chystáme preskúmať.“ Poznamenala, že obchodníci budú mať asi menej dní vyhradených pre prácu z domu a že politika sa bude líšiť podľa rôznych pozícií v banke.

Takéto zmeny nerobí iba Deutsche Bank. „Prekonfigurovali sme to tak, aby sme fungovali hybridne. Po tak dlhom čase práce z domu musíme skutočne prilákať našich zamestnancov späť do kancelárií, ale nie na plný úväzok,“ uviedol šéf Standard Life Aberdeen Stephen Bird. Generálny riaditeľ TP ICAP Nicolas Breteau uviedol, že jeho spoločnosť implementuje hybridný pracovný model, v ktorom môžu zamestnanci pracovať z domu dva dni v týždni. Zmeny čaká aj spoločnosť IWG, jej generálny riaditeľ Mark Dixon tento týždeň uviedol, že problémom veľkých miest je dochádzanie. Preto je hybridná a flexibilná práca natoľko atraktívna.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Awin, Adam Ross, ktorý presadil zmeny vo svojej spoločnosti a umožnil svojim zamestnancom odísť v piatok zpráce skôr, nedávno pre agentúru Bloomberg povedal: „pevne veríme, že šťastní, angažovaní a vyvážení zamestnanci odvádzajú lepšiu prácu. Nájdu spôsoby, ako pracovať inteligentnejšie, a sú rovnako produktívni.“

Ide o trend, ktorý si našiel fanúšikov po celom svete. Podľa ZipRecruiter sa pracovné miesta, ktoré zvažujú štvordňový pracovný týždeň, sa za posledné tri roky strojnásobili, a to na 62 z 10 000 pracovných miest. Veľké spoločnosti ako Unilever dokonca experimentujú so štvordňovým pracovným týždňom. Španielska vláda skúma, či má podporiť túto myšlienku, podobne sa témou zaoberajú aj v Japonsku. „Štvordňový týždeň naberá na obrátkach. Pre veľkú väčšinu firiem je redukcia pracovného času plne realistickým cieľom,“ povedal Will Stronge, riaditeľ výskumu v spoločnosti Autonomy.