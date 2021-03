Zlato vs. bitcoin: Ako bude vyzerať monetárny systém po veľkom reštarte

Zdroj: BombThrower

Foto: getty images

dnes 0:09 -

Monetárny reštart, ktorý by viedol k návratu ku menám viazaným na zlato, považujú zástancovia kryptomien za nepravdepodobné a nežiaduce. Dôvod je veľmi jednoduchý, ak by sa tak stalo, nastal by s tým súvisiaci globálny zákaz súkromného vlastníctva zlata. Ortodoxní vyznávači zlata si myslia, že USD stratí status globálnej rezervnej meny a vláda následne uzná porážku a prerobí svet na miesto, kde budú meny kryté zlatom. Ak by sa to stalo, okamžite by sa z majiteľov zlatých tehličiek, ktoré boli mimo systému, ktoré odmietali legitimitu tohto systému, mohli stať najbohatší a najsilnejší účastníci nového menového režimu.

Naozaj si myslíte, že by sa niečo také mohlo udiať? Naozaj si myslíte, že vlády, ktoré neváhajú siahnuť po zmene pravidiel a posunutiu bránkovej čiary, ktoré sa nezastavia pred ničím, aby si uchovali svoje vlastné postavenie a slúžili svojim záujmom, hodia rukou, pokrčia plecami a odídu zo zákulisia, aby uvoľnili cestu pre ďalšiu generáciu mocenských elít? Asi nie. Namiesto toho sa začne hovoriť o tom, ako zlaté zásoby poškodzujú stabilitu bankového systému. Ako ťažba zlata urýchľuje klimatické zmeny a zhoršuje systémový rasizmus. Ako sú zlaté šperky výsadou bielych (aj v Indii) a ako súkromné ​​zlaté poklady prehlbujú majetkovú nerovnosť. A po niekoľkých mesiacoch nadíde ten pravý čas na koordinovaný súbor politických iniciatív od nejakého elitárskeho indivídua z Davosu alebo Jackson Hole. Všetky zlaté bane sveta budú musieť byť znárodnené, prípadne zaradené do medzinárodného fondu zlata. Nadíde povinné spätné odkúpenie súkromných podielov za obmedzené ceny, kriminalizácia nelicencovaného súkromného vlastníctva zlata. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale to je v podstate to, čo by sa dalo očakávať, keby sa globálny menový reset stal predzvesťou návratu k zlatému štandardu.

Autority ale nikdy nepripustia, že spôsobujú menovú krízu, nikdy nepripustia, že to spôsobila ich politika v priebehu desaťročí, a nikdy dobrovoľne nedovolia presun moci a bohatstva k niekomu inému ako sebe. Ak teda patríte k zástancom ochrany svojho bohatstva držaním zlata, potom by ste takýto scenár zažiť nechceli. To je to, v čo by bitcoineri mali dúfať, že sa stane zástancom zlata.





Niektorí bitcoinoví maximalisti si myslia, že práve toto kryptoaktívum je predurčené stať sa globálnou svetovou rezervnou menou, pretože by to v zásade prinútilo vlády k čestnosti. Vlády ale majú nečestnosť vrodenú. Možno nastal čas, aby tomu už tak nebolo, ale dnes to určite nebude. Vlády, ktoré dnes máme, sa dobrovoľne nepresunú do systému, ktorý by ich nútil byť čestnými.

Jediným spôsobom, ako by sa bitcoin mohol dostať k statusu svetovej rezervnej meny, by bolo to, že odstráni všetky výhody tým, ktorí ich dnes majú. Funguje to takto: systém majú pod palcom elity a všetko, čo sa postaví proti ich autorite, je kooptované alebo kriminalizované. Systém je pevne chránený, aby si uchoval moc a výsady pre ľudí, ktorí ho riadia. Táto výsada nie je založená na rase, je založená na štruktúre menového systému.

Každý, kto podceňuje úroveň nadmerného zásahu a útlaku, ktoré môžu podniknúť všetky vlády na celom svete, by sa mal pozrieť, ako vyzeral ostatný rok. Bol nastolený nový normál, kde je zakázané to, čo nie je výslovne povolené. A hoci bitcoiny sa nedajú len tak jednoducho a účinne zakázať, je vylúčené, aby boli súčasťou akéhokoľvek druhu menovej reštrukturalizácie sponzorovanej vládou (to znamená, že niektoré centrálne banky môžu začať nakupovať bitcoiny ako súčasť svojich vlastných rezerv, prvá národná centrálna banka, ktorá o tom uvažovala bola v roku 2015 Barbados).

Ak by sa bitcoin stal základom globálneho monetárneho systému, stalo by sa to s podmienkou, že vlády môžu úplne regulovať všetky jeho aspekty, vrátane toho, kde a ako ich budete držať, či je legálne ich ťažiť (alebo mať podiel na iných alebo budúcich kryptomenách) a či máte oprávnenie na ich obstarávanie alebo nie.

Takže ak veríte, že vaše bohatstvo ochráni migrácia do ekonomiky kryptomien, potom by ste na toto nemali vsádzať. To je to, v čo by mali zlatí chrobáci dúfať, že sa stane bitcoinerom.

Celá debata je tým pádom nezmyselná, pretože ľudia, ktorí investujú do ktorejkoľvek triedy aktív, to robia z rovnakých dôvodov. Ak je úlohou ochrániť svoje bohatstvo pred systémovo zmanipulovaným a rozpadajúcim sa monetárnym režimom, argumentovať prečo jeden, alebo druhý spôsob je ten pravý, je ako snaha brániť sa iba s polovicou dostupnej sady nástrojov. Hádka zlato vs. krypto zmizne, keď si človek uvedomí, že ciele jednotlivých aktív sa viac prekrývajú, než by mali byť medzi nimi rozdiely. Je preto správne mať aj zlato aj bitcoin. A pod „zlatom“ myslíme drahé kovy a pod bitcoinom všeobecne kryptomeny.





Asi ani jeden z dvoch spomínaných táborov nezažije, že sa ich preferované peňažné aktívum stane aktívom na úrovni globálnych rezerv. Zlato neumožňuje vládam spreneveriť bohatstvo z jeho podstaty a bitcoiny sú v tomto úplne mimo hry. Čo je pravdepodobnejšie, príde určitá forma globálneho menového resetu a bude sa týkať digitálnych mien centrálnych bánk (CBDC). Čína je už so svojím systémom digitálnych mien elektronických platieb (DCEP) asi najďalej, používanie digitálnej hotovosti je oveľa rozšírenejšie než inde. Čína je ale diktatúra, kde neexistuje žiadna osobná sloboda ani suverénni jednotlivci. Tamojší sociálny kreditný systém bude čoraz viac regulovať každý aspekt aktivít každého občana. Vyvolá to závisť v očiach technokratov po celom svete.

Demokratické národy zavedú CBDC v duchu modernej monetárnej teórie či základného garantovaného príjmu. Nakoniec to bude plnohodnotný systém sociálneho kreditu „so západnými charakteristikami“. Keď bude stredná trieda zlikvidovaná, väčšina ľudí spadne pod nepriepustnú membránu do nového poddanstva. Definíciou podtriedy bude:

žiadny majetok („píše sa rok 2030, nebudete nič vlastniť a budete šťastní...“)

žiadny príjem, ako ho chápeme dnes, vyplácať sa bude základný garantovaný príjem, čo bude skôr digitálnym „scriptom“ ako skutočnými peniazmi

žiadne zamestnanie, žiadna kariéra, žiadne povolanie okrem zdieľanej ekonomiky, vedľajších úväzkov, dohôd, či zvláštneho postu na trhu práce v podobe influencerov

Ľudia, ktorí dlhujú viac, ako vlastnia, budú v zásade obeťami ďalšej finančnej krízy ešte skôr ako k tomuto všetkému dôjde. V prípade krízy, v ktorej sa akcie, majetkové hodnoty prudko prepadnú, zatiaľ čo životné náklady prudko stúpnu, to, čo zostane zo strednej triedy, sa rýchlo zaradí do podtriedy. Takzvaný „Evilcoin“ je CBDC, prevádzkovaný establišmentom. Po boku EvilCoinu je bitcoin, ktorý ľudia uprednostňujú a čo je v skutočnosti uchovávateľom hodnoty a poskytuje väčšiu mieru ekonomickej slobody. Stručne povedané, smerujeme do dvojúrovňovej spoločnosti a bude záležať len na tom, ktorú formu ekonomiky digitálnej meny uprednostníte. Ak z tohto čierneho scenára existuje nejaký odkaz, potom je to tento: Pokiaľ tu zostane finančný „systém“, ako ho poznáme, otázka „zlato či bitcoin“ je irelevantná. Otázka znie inak: "aké sú alternatívy k EvilCoinu?"