Sen sociálnych politikov: Prečo chce ľavica európsky finančný superštát

V otvorenom liste adresovanom Európskej komisii s názvom Spoločný list: Tvarovanie európskeho fiškálneho rámca, sa 17. februára 2021 koalícia ľavicových a zelených politikov, think-tankov a odborových zväzov neprekvapivo vedených Georgom Sorosom, odvolala na stály spoločný rozpočet EÚ s možnosťou pôžičiek na podporu investícií. Okrem stáleho rozpočtu EÚ sa v liste požaduje prepísanie a spružnenie fiškálnych pravidiel EÚ a podpora fiškálnej politiky ďalšími opatreniami menovej politiky Európskej centrálnej banky.

Čo znamenajú tieto návrhy?

Trvalý rozpočet EÚ a možnosť EÚ vydávať dlhy bolo vždy snom socialistických politikov, ktorí by chceli mať európsky superštát. Tento návrh by bol dôležitým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, pretože vznikajúci európsky ústredný štát by mohol na seba prevziať viac právomocí a ďalej rásť. Brzdy by neexistovali. Signatári sú presvedčení, že iba štát môže vyviesť ekonomiku z koronakrízy a že musí zvládnuť klimatické zmeny sociálne spravodlivým spôsobom. Podľa ich vízie by rozpočet EÚ nemal na tento účel prispievať, ale mali by sa zrušiť fiškálne pravidlá, pokiaľ ide o ich plnenie, najmä Pakt stability a rastu a Európsky fiškálny kompakt. Tie boli zavedené s cieľom obmedziť deficity a dlhy štátov eurozóny najmä kvôli tlaku Nemecka. Tieto fiškálne pravidlá sú tŕňom v oku signatárov aj niektorých vlád. V koronakríze chcú socialisti využiť fiškálnu politiku na makroekonomické riadenie. To si samozrejme vyžaduje pomoc menovej politiky, pretože deficity a dlhy sa majú monetizovať, samozrejme, pomocou novovytlačených peňazí zo strany ECB. Pre keynesiánsky zmýšľajúcich signatárov je zrejmé, že je to štát, ktorý musí po koronakríze znovu vybudovať ekonomiku a vymaniť milióny ľudí z chudoby. Prísne fiškálne pravidlá by tak nemali v tom štátu nijak brániť.

Tieto požiadavky poukazujú na značnú ekonomická negramotnosť. V konečnom dôsledku sa návrh spája s tým, že ECB vytlačí čo najviac nových peňazí, aby ich EÚ a členské štáty vynaložili rozumne. Tlač peňazí však nerobí spoločnosť bohatšou, to je častá mylná predstava. Tlač nových peňazí nevytvára žiadne nové bohatstvo, pretože nezvyšuje produktívnu kapacitu ekonomiky. Rovnako ako pridanie nuly k všetkým existujúcim bankovkám a bankovým účtom nepridá na majetku spoločnosti vôbec nič. Podobne to nedokáže ani tlač nových peňazí a ich odovzdanie štátu. Avšak na rozdiel od pridania núl k existujúcim peniazom, tlačenie peňazí centrálnou bankou prerozdeľuje bohatstvo v prospech štátu a v prospech strán s ním spojených, na úkor občianskej spoločnosti. Ďalším rozdielom od zvyšovania ponuky peňazí pridávaním núl je neefektívnosť a mrhanie zdrojov umožnené speňažením deficitov a vyššími vládnymi výdavkami.





Existuje ďalšia spoločná mylná predstava na základe návrhu predloženého v tomto spoločnom liste, v ktorom sa žiada, aby štát „vytrhol milióny ľudí z chudoby“. Je vážnou chybou domnievať sa, že je to štát, ktorý vytrháva ľudí z chudoby, a že by na to jednoducho stačilo pustiť štát z vôdzky zrušením všetkých fiškálnych pravidiel a tlačením nových peňazí. Keby to bola pravda, Sovietsky zväz by bol jednou z najbohatších krajín sveta. Sú to vždy súkromní podnikatelia, ktorí vytvárajú bohatstvo tým, že sa snažia uspokojiť potreby svojich blížnych lepšie a lacnejšie ako ich konkurencia. Je to práve táto súkromná iniciatíva, ktorá vytvára bohatstvo a ktorá by tiež rýchlo vyviedla ekonomiku z recesie súčasnej pandémie.

Súkromní podnikatelia však na to potrebujú slobodu, okrem iného nízke regulácie a dane, ako aj zdravú menu. Súkromní podnikatelia teda potrebujú presný opak toho, čo vo svojom liste požadujú obhajcovia európskeho superštátu.