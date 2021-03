Plán obnovy sa zameriava na päť priorít, najviac pôjde na zelenú ekonomiku

dnes 14:31 -

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít. Najviac prostriedkov má smerovať do oblasti zelená ekonomika, a to 2,17 miliardy eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR. Návrh plánu obnovy už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania.

Slovensko má odovzdať plán obnovy Európskej komisii (EK) do 30. apríla tohto roka. Slovensko z neho môže čerpať približne 6 miliárd eur. Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie (EÚ) na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Jeho príprava je založená na dodržiavaní prísnych požiadaviek Komisie vrátane vyčlenenia 37 % alokácie na zelenú a 20 % na digitálnu transformáciu.

Päť hlavných priorít Slovenska v pláne obnovy podľa rezortu financií zahŕňa zelenú ekonomiku v hodnote 2,17 miliardy eur, ale aj oblasť zdravia v objeme 1,45 miliardy eur. Na efektívnu verejnú správu má ísť 1,03 miliardy eur, vzdelávanie má dostať 800 miliónov eur a na vedu, výskum a inovácie má smerovať 700 miliónov eur. Plán obnovy je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote zhruba 6 miliárd eur.

Oblasť vzdelávania tvoria podľa návrhu tri komponenty. Na dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania by malo ísť 150 miliónov eur. Vzdelávanie pre 21. storočie má plánovanú alokáciu 450 miliónov eur a zvýšenie výkonnosti vysokých škôl 200 miliónov eur.

V oblasti zdravotníctva by malo na modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť plynúť 1,1 miliardy eur. Dlhodobá starostlivosť by mala byť podporená sumou 250 miliónov eur a duševné zdravie 100 miliónmi eur.

Zelená ekonomika zahŕňa obnoviteľné zdroje energie v hodnote 220 miliónov eur, na obnovu budov má ísť 700 miliónov eur a na udržateľnú dopravu 750 miliónov eur. Dekarbonizácia priemyslu má predstavovať sumu 350 miliónov eur, na adaptáciu na zmenu klímy má smerovať 150 miliónov eur.

Ďalšou oblasťou plánu obnovy je efektívny štát a digitalizácia. Tá obsahuje plánovanú alokáciu 10 miliónov eur na zlepšenie podnikateľského prostredia, 240 miliónov eur na reformu justície a 200 miliónov eur na boj proti korupcii a ochranu obyvateľstva. Digitálne Slovensko má predstavovať alokáciu vo výške 580 miliónov eur.

Oblasť vedy, výskumu a inovácií obsahuje dva komponenty. Jedným z nich je efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií, na čo má smerovať 600 miliónov eur. Na lákanie a udržanie talentov sa plánuje 100 miliónov eur.