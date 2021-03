On-line podvody: Za rok pribudlo o 50 % viac reklamovaných transakcií

Zdroj: home credit

Foto: getty images

dnes 14:19 -

Podstatná časť nášho života sa v súčasnosti presunula do virtuálneho priestoru. Spotrebný tovar nakupujeme väčšinu online, mnohí z nás sú nútení robiť z domu, väčšina detí sa učí len online, pracovné schôdzky aj vyučovanie prebiehajú cez rôzne komunikačné platformy. Viacčlenné domácnosti si museli zabezpečiť zariadenia na pripojenie, notebooky, tablety či mobily. Dôležité je však aj bezpečné správanie sa v online prostredí. Číha tu totiž množstvo nástrah nielen pre tých, pre ktorých je prostredie internetu nepreskúmané, ale aj pre skúsenejších užívateľov.

Ako bezpečne nakupovať na internete

"Dlhodobo ľuďom radíme, aby nakupovali len v overených e-shopoch, čítali si o nich recenzie na internete, alebo dali na odporúčania a preferencie svojich známych. Najbezpečnejšie sú nákupy a platby v európskych e-shopoch, pretože tie sú zabezpečené tzv. 3D Secure ochranou. Túto ochranu však nemusia mať e-shopy mimo nášho kontinentu a môžu byť viac rizikové," vysvetľuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientov Home Credit.

Chráňte si nielen svoju kartu, ale aj svoje heslá a mobil

Základným pravidlom je nikdy nikomu neoznamovať číslo platobnej karty, ani svoje prihlasovacie údaje do správcu financií alebo do mobilnej aplikácie. Pri platení je dôležité nedávať svoju platobnú kartu alebo mobilné zariadenie z ruky, alebo ich mať aspoň stále na očiach. Ideálnym prvkom zabezpečenia sú biometrické údaje, teda odtlačok prsta alebo rozpoznanie tváre. Pri internetových transakciách je najbezpečnejšie, zároveň jednoduchšie a rýchlejšie potvrdzovanie pomocou mobilnej aplikácie. Namiesto opisovania SMS kódov a dopĺňaním ďalších bezpečnostných prvkov, stačí potvrdiť transakcie v mobilnej aplikácii zadaním prihlasovacieho kódu alebo odtlačkom prsta.







"Za posledný rok sme riešili o takmer 50 percent reklamovaných transakcií viac ako v predchádzajúcom období. Nárast súvisel aj s väčším množstvom nakupovania online, kde bolo množstvo nedodaného alebo zle dodaného tovaru. Ľudia, ktorí boli doma, mali taktiež viac času detailne kontrolovať transakcie a následne ich reklamovať. Negatívnym trendom sú však aj zneužitia v rodine. Dochádza často k nechceným vyzradeniam bezpečnostných údajov a hesiel, a to nielen v prípade samotných platobných kariet, ale aj v mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach," uvádza Alessandro Villa, vedúci oddelenia kreditných kariet spoločnosti Home Credit. Karta tu môže byť uložená napríklad za účelom vykonávania klientom odsúhlasených pravidelných inkasných platieb, ako sú cloudové služby a predplatné v aplikáciách. "Typickým prípadom sú situácie, kedy rodičia požičajú svoj odomknutý mobilný telefón deťom, ktoré nakúpia v hernej aplikácii kredity, životy a iné platené služby. V takýchto prípadoch potom dochádza k značným škodám, ktoré sa komplikovane riešia. Je teda skutočne dôležité chrániť nielen samotnú platobnú kartu, ale aj svoj mobilný telefón, eventuálne iné zariadenia, v ktorých je uložená karta, najmä ako platobný prostriedok na vykonávanie inkasných platieb u štandardne odoberaných služieb," dodáva Alessandro Villa. .

Pozor na phishingový email!

Ľudia by si mali dať pozor na email, ktorý sa tvári, že prišiel z e-shopu alebo banky a žiada zákazníka o vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla, pretože údajne došlo k chybe a potrebuje si potvrdiť jeho údaje. Zákazník v dobrej viere zadá meno a heslo, a ak pri predchádzajúcom nákupe v e-shope uložil svoje údaje z platobnej alebo kreditnej karty, podvodník sa k nim ľahko dostane a kartu použije k ďalšiemu nákupu. "Veľmi často chce taký email od zákazníka prihlasovacie údaje do mobilného bankovníctva. Banky a nebankoví poskytovatelia úverov zhodne upozorňujú svojich klientov, že od nich nikdy nedostanú email, ktorý by požadoval zaslanie ich prihlasovacích údajov a hesla. V tomto prípade nikdy na email nereagujte a radšej o tom informujte svoju banku alebo poskytovateľa kreditnej karty," radí Miroslav Zborovský z Home Creditu.

Ako rozpoznať phishingový email

• Emailová adresa, z ktorej email prišiel síce vyzerá ako štandardná, ale po dôkladnom preskúmaní možno zistiť, že nemá úplne zhodný tvar ako tá pravá.

• Ak je v e-maile odkaz, neodporúča sa naň klikať, iba prejsť myšou a zistiť, či text zodpovedá názvu linku či popisu.

• Často sa v e-maile vyskytuje logo spoločnosti, za ktorú sa útočníci vydávajú, ktoré však nie je identické alebo je na prvý pohľad vidieť, že je do e-mailu manuálne pridané.

• Podvodné emaily často obsahujú prílohu.

• Veľmi často také e-maily obsahujú pravopisné chyby.