Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 9. týždni 2021:Bratislava 1. marca – Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2021 schodok vo výške 1,18 miliardy eur. Medziročne sa tak prehĺbil, keďže vlani v rovnakom období bol v mínuse 721 miliónov eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ministerstvom financií (MF) SR. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 310,8 milióna eur (-14,3 %). Výdavky boli naopak medziročne vyššie o 147,5 milióna eur (+5,1 %).Bratislava 2. marca – Zrušenie niektorých oznamovacích povinností pre podnikateľov, rozšírenie možností na získanie záväzných stanovísk k legislatíve, elektronizácia dokladov či možnosť overovania účtov obchodných partnerov. To sú prvé štyri oblasti, ktoré by mali v najbližšom čase zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a posunúť krajinu v medzinárodnom rebríčku Doing Business. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister financií Eduard Heger (OĽANO) a prezident Finančnej správy (FS) SR Jiří Žežulka.Bratislava 4. marca - Tržby maloobchodníkov na Slovensku sa v januári 2021 historicky prepadli medziročne o 16,8 %. Pokles prvýkrát zaznamenali aj hypermarkety. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Koronakríza existenčne zasiahla ubytovateľov, ich tržby boli v januári nižšie o takmer 90 %, reštaurácie a pohostinstvá bojovali s polovičným poklesom tržieb.Bratislava 4. marca - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, zákazu vychádzania a zníženého dopytu po vlakovej doprave pristupuje na základe pokynov Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR od 7. marca k optimalizácii ponuky vlakovej dopravy. Z 34,4 milióna vlakokilometrov plánovaných pre rok 2021 ubudne 917.000. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť.Bratislava 5. marca - Slovenská ekonomika v roku 2020, poznačenom pandémiou nového koronavírusu, klesla o 5,2 %. Prepad ekonomiky vo 4. štvrťroku bol druhý najmiernejší za minulý rok, keď dosiahol 2,7 %. Rast pridanej hodnoty vo viacerých odvetviach, najmä v priemysle v posledných mesiacoch roka, tlmil nepriaznivý trend z prvej polovice roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.