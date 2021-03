WSJ: Nemecké banky pomáhajú klientom ukladať si peniaze inde

Zdroj: ČTK

Nemecké banky pomáhajú klientom ukladať si peniaze inde. V Nemecku totiž musia za vysoké vklady platiť, zatiaľ čo v iných krajinách Európskej únie môžu ešte získať kladný úrok. Banky síce už nejaký čas platia negatívny úrok za peniaze, ktoré sú povinné si ukladať v Európskej centrálnej banke (ECB), zatiaľ sa ale zdráhali previesť tieto náklady na svojich klientov. Situácia sa vyostrila, keď si tradične sporiví Nemci kvôli pandémii, ktorá im znemožnila utrácať za návštevy reštaurácií a dovolenky, odložili do bánk ešte viac peňazí, píše na svojom webe denník The Wall Street Journal (WSJ).

Najväčšie nemecké banky Deutsche Bank a Commerzbank vyberajú od minulého roka od nových zákazníkov za vysoké vklady poplatok 0,5 percenta. Kým predtým boli zákaznícke vklady pre banky lacným prostriedkom financovania, teraz o ne nestoja a ponúkajú zákazníkom spôsoby, ako ich previesť inam.

ECB zaviedla bankám negatívny úrok na ich vklady v roku 2014. Banky ho ale z obáv z odlivu klientov do zákazníckych vkladov nepremietli. Niektoré z nich je začali účtovať firemným zákazníkom, u ktorých bola nižšia pravdepodobnosť, že si budú sťažovať u miestnych politikov, alebo zdvihli iné poplatky.

Napríklad Alex Bierhaus pracuje vo vedení fintechovej spoločnosti a vlani dostal od Commerzbank list, že vklady nad 100 000 eur budú spoplatnené úrokom 0,5 percenta. Aby za svoje zarobené peniaze, ktoré tento rok plánuje použiť na stavbu domu pre svoju rodinu, nemusel platiť, rozhodol sa 34-ročný muž využiť ponuky on-line platformy Raisin, ktorá s radom nemeckých bánk spolupracuje. Bierhaus s jej pomocou poslal 60 000 eur do jednej talianskej a jednej švédskej banky. Nepamätá si ani ich mená, ale o osud svojich finančných prostriedkov strach nemá, pretože vklady do 100 000 eur sú v celej Európskej únii poistené. Peniaze uložil v zahraničí na rok a dostane na ne úrok 0,8 percenta. „Nevadilo by mi, keby sa mi peniaze neúročili, ale ešte za vklad platiť, to je príliš," cituje ho WSJ.

Pre Raisin predstavuje Nemecko najväčší trh. Firma uvádza, že od čias, keď banky začali účtovať negatívne úroky, sa mu v krajine začalo dariť ešte lepšie. Počet užívateľov jeho služieb naprieč Európou sa vlani zvýšil o 40 percent na 325 000 a objem presúvaných vkladov vzrástol o 50 percent na 30 miliárd eur.

Deutsche Bank, ktorá vyberá negatívny úrok od nových klientov, ktorí si v nej uložia viac ako 100 000 eur, kúpila podiel v konkurenčnej firme Raisinu s názvom Deposit Solutions. Jej klienti teraz využívajú služby Deposit Solutions k prevodu vkladov do piatich rôznych bánk vrátane tých v Taliansku, Rakúsku a vo Francúzsku.

ECB požaduje od súkromných bánk za vklady u nej uložené poplatok mínus 0,5 percenta. Problém to predstavuje práve pre nemecké banky, pretože v krajine je podľa ECB 30 percent všetkých vkladov domácností eurozóny. Vlani sa ich objem zdvihol o šesť percent na 2,55 bilióna eur, pretože ľudia mali kvôli pandémii strach míňať alebo nemali kde utrácať kvôli zatvoreným obchodom, reštauráciám a obmedzeniam v cestovaní.