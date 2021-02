Analýza: Ako očkovanie ovplyvní našu ekonomiku

Zdroj: 365bank

Foto: TASR/AP

Koronakríza sa nedotýka rovnako celej ekonomiky, pretože niektoré sektory hospodárstva ju pocítili miernejšie, ale iné segmenty sú zasiahnuté veľmi silno. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že služby sú krízou a pandémiou zasiahnuté silnejšie ako priemysel. Ide hlavne o oblasť cestového ruchu, hotely a penzióny, reštaurácie, kaviarne, zábavné podniky, fitnescentrá a wellness a oblasť umenia a kultúry. Práve tieto segmenty pocítili najvýraznejšie protipandemické opatrenia a došlo v nich k najväčšiemu prepadu tržieb a tiež aj k najväčšej strate pracovných miest. Preto ich môžeme označiť za „porazených v súčasnej koronakríze“.

Naopak, víťazi v koronakríze prakticky neexistujú. Existujú ale odvetvia, ktorým sa počas krízy darí lepšie ako ostatným. Z pohľadu maloobchodu sú to hlavne supermarkety a eshopy, ktoré môžu byť otvorené aj vtedy, keď sú ostatné predajne kvôli lockdownu zatvorené. Tržby internetových predajcov počas prvej vlny pandémie síce tiež klesli, ale od júla opäť rastú a počas jesenných mesiacov zaznamenali dokonca výrazne vyššie tržby ako pred rokom. Konkrétne v septembri sa ich tržby medziročne zvýšili o takmer pätinu, v októbri o 16 % a v novembri o viac než 9 %. A takmer 7 %-ný rast dosiahli aj v poslednom mesiaci roka.

Na rozdiel od sektora služieb si priemysel vďaka oživeniu globálneho dopytu hlavne z Číny a USA vedie počas druhej vlny pandémie lepšie. Aj tu ale platí, že aj priemyselníci sú pandémiou silno zasiahnutí. Ak by sme chceli identifikovať nejaké produkty, po ktorých vzrástol dopyt vplyvom pandémie, predpokladáme, že ide hlavne o farmaceutické výrobky, vitamíny, výživové doplnky, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, niektoré športové potreby (keďže fitká sú zatvorené a cvičíme individuálne doma alebo vonku), počítače a notebooky (keďže pracujeme a učíme sa doma) a podobne. Je ich síce málo, ale nájdu sa aj takí poskytovatelia služieb, ktorým koronakríza priniesla viac zákazníkov – mohli by sme sem zaradiť hlavne rôzne kuriérske a donáškové služby, rozvoz jedla atď.





Prinesie očkovanie oživenie ekonomiky?

Nepriaznivá ekonomická situácia bude zrejme ešte pretrvávať počas celého 1. polroka 2021. Aktuálne sa nachádzame v lockdowne a ekonomiku budeme môcť opätovne otvoriť vtedy, keď sa nám podarí dostať pandémiu pod kontrolu. K výraznejšiemu oživeniu ekonomiky ale dôjde až po tom, ako sa vo veľkom rozbehne vakcinácia resp. keď už bude dosiahnutá určitá úroveň zaočkovanosti populácie. Potom už nebudú hroziť ďalšie lockdowny a protipandemické opatrenia, ktoré by viedli k zatváraniu obchodov, reštaurácií či služieb. Očakávame, že v tomto roku sa naša ekonomika opäť prehupne do zelených čísiel a dosiahne medziročný rast HDP na úrovni cca 6 %.

Ktoré sektory môžu z očkovania najviac profitovať a ktoré stracať?

Tí, ktorí budú z očkovania najviac profitovať, sú podnikatelia, ktorí v súčasnosti najviac trpia protipandemickými opatreniami – cestové kancelárie, hotely, reštaurácie, kaviarne a kluby, kiná, divadlá a v podstate všetky firmy pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a zábavy. Samozrejme ale platí, že ekonomické oživenie prinesie postupne vyššie tržby a zisky aj ostatným firmám a priemyselníkom, vrátane napríklad automobiliek, ktoré sú hybným motorom nášho hospodárstva. Domácnosti sú totiž teraz pri nakupovaní opatrnejšie a mnoho ľudí sa muselo uskromniť, keďže prišlo kvôli kríze o prácu alebo musí čeliť zníženiu svojho platu.

Existujú ale aj také subjekty, ktorým pandémia a koronakríza priniesla viac zákazníkov či zvýšený dopyt po ich produkcii. A tieto subjekty môžu pocítiť pokles počtu zákazníkov po zaočkovaní populácie, a teda po odznení krízy. Je ich samozrejme ale len málo. Mohli by sme sem zaradiť predovšetkým eshopy, nakoľko ľudia teraz viac nakupujú online. Často tak ale robia aj „z donútenia“, keďže počas lockdownu kupujeme v eschopoch aj to, čo by sme si za normálnych okolností radšej kúpili v kamennej predajni. Takže keď sa náš život vráti do normálu, pri niektorých nákupoch opäť vymeníme eshopy za nákupné centrá. Zároveň si ale myslíme, že v tomto smere koronakríza aj zmenila naše nákupné zvyklosti a posunula nás bližšie smerom k online nakupovaniu. Takže eshopy sa o svoju budúcnosť obávať nemusia.

Kto ďalší môže stratiť zákazníkov po ústupe pandémie? Dotknúť sa to môže kuriérskych a donáškových služieb, čo súvisí s tým, že nebudeme potom všetko nakupovať online a do reštaurácie si radšej zájdeme, než aby sme si jedlo nechali doviezť. Taktiež môžu pokles dopytu pocítiť lekárne či výrobcovia vitamínov a výživových doplnkov, rúšok, ochranných rukavíc či dezinfekčných prostriedkov.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank.